In Rostock will keiner da wohnen, wo die Mieten günstig sind. Doch jetzt entstehen immer mehr Wohnprojekte im Plattenbau statt im Studentenviertel.

Für jede Ausgabe reist ein ZEIT CAMPUS-Redakteur in eine Uni-Stadt. Wohin es geht, entscheidet der Zufall.

In jeder größeren Studentenstadt gibt es diese Viertel, in denen sich gefühlt das ganze Leben abspielt. Hier geht man in Kneipen und Clubs, von hier hat man es nicht weit zur Uni. Und: Hier will jeder wohnen. In Rostock ist die Kröpeliner-Tor-Vorstadt – kurz KTV – so ein Viertel. Auch Robert Waltemath, 33, der in Rostock Informatik studiert hat und jetzt dort wissenschaftlicher Mitarbeiter ist, wohnt hier. Aber nicht mehr lange. Denn Waltemath will umziehen – in eine Plattenbausiedlung.

Erkundigt man sich in Rostock nach der Wohnsituation, scheint es, als sei die Stadt in zwei Lager geteilt: Die einen klagen über steigende Mietpreise und lange Wartelisten für Studentenwohnheime. Sie zitieren eine Immowelt-Studie, in der von Mietpreissteigerungen von über 30 Prozent in fünf Jahren die Rede ist. Das ist die zweithöchste Zunahme in Norddeutschland, nach Hamburg, wo die Preise um 50 Prozent gestiegen sind.

Die anderen sehen überhaupt keine Wohnungsnot. Das ist die Position im Rostocker Rathaus. Die neueste Wohnungsmarktanalyse vom September 2015 habe gezeigt: Die Bevölkerung schrumpfe und jedes Jahr zögen 5.000 Menschen weg.

Rostock hat ein Problem wie viele Uni-Städte in Ostdeutschland: Es gibt viel Platz in den Plattenbausiedlungen – aber niemand will dort leben. Alle drängen in Szeneviertel wie die KTV. Auf nur rund zwei Prozent der Fläche wohnen dort jetzt schon zehn Prozent der rund 200.000 Einwohner der Stadt. Und es wollen immer mehr dorthin.

Wenn Robert Waltemath in seinem Bekanntenkreis von seinen Umzugsplänen in die Siedlung Toitenwinkel schwärmt, erklären ihn manche für verrückt. In der KTV lebt man in schicken Altbauten, hat das Lieblingscafé im Haus und den Secondhandshop um die Ecke. In Toitenwinkel wohnt man in ockerfarbenen Betonbauten, in einer von 6.000 Wohnungen, in denen jedes Zimmer gleich aussieht. Außer der Bahn, die jede Viertelstunde vorbeifährt, ist auf den Straßen nur selten etwas los.

Robert Waltemath will das ändern. Er sitzt in der Mensa der Uni Rostock, der Fahrradhelm liegt neben ihm auf dem Tisch. "Man muss nur die passende Infrastruktur schaffen, dann leben die Menschen auch gerne dort", sagt er. Waltemath träumt von Wohngemeinschaften, Aufenthaltsräumen, einem Café – und das alles im gleichen Haus, von den Bewohnern selbst organisiert. "Mit solchen Wohnprojekten können wir Viertel wie Toitenwinkel wiederbeleben", sagt er. Waltemath engagiert sich seit 2010 beim Arbeitskreis Wohnprojekte. Er hat auch schon ein Haus gefunden, in das er einziehen will. Seit über einem Jahr trifft er sich mit Architekten, Städteplanern, Mitarbeitern vom Bauamt und potenziellen Mitbewohnern. Das sind vor allem Studenten, die sich die Mieten in der KTV nicht mehr leisten können oder Lust haben auf ein Abenteuer.

Aber auch die Stadt, der Vermieter und die Nachbarn würden von seinem Projekt profitieren, glaubt Waltemath. "Wir kümmern uns selbst um das Haus und beschweren uns sicher nicht über die Nachbarn", sagt er. Denn die Menschen, die schon länger in den umliegenden Plattenbauten leben, will er auch in das Wohnprojekt einbinden.