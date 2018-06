Stoff zum Verbergen? Ganz im Gegenteil: Der Kapuzenpulli ist modisch zurück

Auf der Suche nach modischer Inspiration lohnt sich derzeit die Google-Bildersuche zum Stichwort "Raubüberfall". Die Treffer zeigen eines der Trendteile des Jahres in diversen Ausführungen: den Kapuzenpulli.

Wem die Aufnahmen von Überwachungskameras zu unscharf sind, der kann sich durch die jüngsten Laufsteg-Looks klicken. Der Pullover, der Räubern als Tarnung und allen anderen als Couchkleidung dient, hat den Sprung in die Luxusmode geschafft. Dort hat er natürlich seinen Preis: Einen Hoodie aus der aktuellen Kollektion von Burberry gibt es für 1.695 Euro, das Pariser Label Vetements hatte ein Modell für 890 Euro im Angebot. Letzteres ist bereits ausverkauft und hängt nun unter anderem bei Kanye West im Schrank. Apropos Musiker: Rihannas Kollektion für Puma, die im Februar auf der New York Fashion Week präsentiert wurde, wimmelt nur so von Kapuzen.

Die 90er-Jahre-Sportswear ist zurück, Baggy-Hosen, Sneakers und Baseballkappen inklusive. Vor rund 20 Jahren wurden die Teile zum modischen Massenphänomen. Marken wie Fruit of the Loom verkauften Sweatshirts mit Kapuze und Bauchtasche in allen Farben – als der Hype abebbte, landeten sie in der Schublade mit Klamotten für faule Tage. Dabei wurde der Hoodie einst für die Arbeit entwickelt: Er sollte Arbeiter in den USA gegen Kälte schützen.

In seinem Herkunftsland haftet dem Kapuzenpullover ein kontroverses Image an. Weil er bei Gangstern so beliebt ist, wollten amerikanische Politiker ihn zuletzt Anfang des vergangenen Jahres in Oklahoma ganz aus der Öffentlichkeit verbannen. Immer wieder sorgt er für Rassismus-Debatten, besonders nach dem Tod des schwarzen Teenagers Trayvon Martin, der 2012 von einem Wachmann erschossen wurde. Er wäre noch am Leben – so meinten manche Pulli-Gegner –, hätte er keinen Hoodie getragen. Die Massen reagierten mit Demos, Gottesdiensten und aufgezogenen Kapuzen.

Den Universitäten ist dieser Streit übrigens genauso egal wie den Modehäusern. Sie machen mit Kapuzenpullovern beständig Kasse: Ob Harvard, Princeton oder Münster, alle verkaufen sie Hoodies. Mit großem Logo-Print. Hier will man sich brüsten, nicht verstecken. Der Hoodie hat beste Karriereaussichten.

1930er

Das US-Label Champion näht den ersten Hoodie. Zunächst dient er als Arbeitskleidung

1980er

Vom Sport in die Subkulturen: Der Kapuzenpullover wird in den 80ern zur Uniform von Rappern und Sprühern

1990er

Hoodies werden zum Massenphänomen. Zum ersten Mal schafft es der Pulli in Designerkollektionen

2000er

Sofa, Sport, Reise: Der Hoodie wird zum bequemen Basic, modisch interessiert er niemanden mehr

2016

90er-Sportswear ist wieder groß im Trend. Die Folge: Jede Menge Kapuzen in den Kollektionen