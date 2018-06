Wo können junge Ingenieure ihr Wissen in der Praxis testen? Wo gibt es die ersten Jobs? Fünf Anregungen

1. WAHLPFLICHTFÄCHER: Zwischen Elektrotechnik, Mathe und Thermodynamik bleibt während des Semesters nicht viel Zeit, auch noch Praxiserfahrung zu sammeln. "Im straffen Studium hat die Tüftlermentalität heute meist keinen Platz mehr", sagt Claudius Terkowsky vom Zentrum für Hochschulbildung an der TU Dortmund. Viele Unis bieten aber Wahlpflichtfächer an, in denen Studenten handwerklich arbeiten. Häufig können sie auch sogenannte Labore besuchen, also Werkstätten, zum Beispiel für Produktionstechnik oder Industrieelektronik. Manchmal kooperieren die Unis dafür mit Technikunternehmen.

2. NEBENJOBS: Wenn es nicht gerade Kellnern ist, kann ein Nebenjob enorm helfen, praktische Erfahrungen zu sammeln. Man bekommt einen Einblick in den Alltag einer Firma, man lernt Profis kennen, ihre Tricks und Kniffe – oft kann man ein Projekt oder Produkt über einen längeren Zeitraum mitbetreuen. Die Kontakte erleichtern später zudem den Berufseinstieg. "Gerade Jobs als Werkstudent sind sehr angesehen", sagt Kathrin Sevink vom Verein Deutscher Ingenieure (VDI). Für Studenten, die eher kreativ arbeiten wollen, seien Unternehmen passend, in denen interdisziplinäre Teams gemeinsam an einem Projekt arbeiten – und Firmen, zu deren Selbstverständnis es gehört, dass man viel ausprobieren darf, sagt Claudius Terkowsky von der TU Dortmund.

3. TUTORIALS: Wie man das Display des Smartphones repariert, eine Festplatte reinigt oder einen neuen Heizungsthermostat montiert – auf YouTube oder Seiten wie iFixit findet man für fast alles eine Antwort. Solche Tutorials kann man sich zwar nicht in den Lebenslauf schreiben wie professionelle Seminare oder Workshops. Aber es könnte das allgemeine Technikverständnis stärken, in der Freizeit Gegenstände zu reparieren, sagt Kathrin Sevink vom VDI. Ein Anfang sei es da schon, hin und wieder mal für Familie und Freunde die Ikea-Möbel zusammenzubauen.

4. PRAKTIKA: Einige Studenten sammeln durch ihr duales Studium ohnehin praktische Erfahrung – für alle anderen gibt es Praktika. Aber: Nicht jedes Praktikum hilft, ein guter Entwickler oder Konstrukteur zu werden. Ingenieure im Marketing oder Vertrieb zum Beispiel sehen selten eine Maschinenhalle von innen. Bevor es losgeht, sollte man darum einige Punkte klären: Bei welchen Projekten arbeitet man mit? In welcher Abteilung? Was sind die Aufgaben? Wer die Kollegen? Es kann mitunter sinnvoll sein, lieber in die Zulieferfirma zu gehen als in die Konzernzentrale, sagt Kathrin Sevink vom VDI. "Gut wäre ein Unternehmen, das nur ein Teil des Produkts herstellt, wie beim Auto den Außenspiegel – so kann man auch im eher kurzen Praktikum einen kompletten Produktionsprozess mitbekommen."

5. ZEITARBEITSFIRMEN: Wer mit dem Studium fertig ist, aber nicht gleich eine Stelle findet, kann sich bei einer Personalüberlassungsfirma melden. Viele sind besser als ihr Ruf: Gibt es einen Engpass, fragen dort auch namhafte Unternehmen an. Zurzeit stehen die Chancen übrigens nicht schlecht, aus dem Kurzeinsatz auch gleich übernommen zu werden.