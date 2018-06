Auf Festivals rennen alle zu den Headlinern. Dabei kann man morgens um zehn Uhr vielleicht seine neue Lieblingsband entdecken.

"Los, Leute, wer kommt mit zur Talent-Stage und schaut sich die neue Band an, die so gut sein soll?" Keiner bewegt sich auch nur einen Meter. Stattdessen: Schweigen, Räuspern, eine einsame Grille zirpt in der Ferne. Kein Glanz in den Augen der Freunde. Müde Gesichter. Die Gedanken sind nur beim Auftritt der Superdupermega-Headliner, dieser einen Band, die früher geil war und die es irgendwie noch gibt.

Gut, ein wenig zugespitzt ist diese Festivalanekdote schon. Aber trotzdem: Sind nicht viele ein bisschen entdeckungsmüde geworden? Verlässt man sich nicht vor allem auf das Althergebrachte? Das Neue kann kaum Leute aus dem Campingstuhl locken, in dem sie es sich auf dem VW-Bus-Dach so bequem eingerichtet haben.

Hier ein Witz, der schon fast so alt ist wie manche Headliner: "Wie viele Hipster braucht man, um eine Glühbirne zu wechseln?" Antwort: "Irgendeine völlige obskure Anzahl, von der du noch nie gehört hast!" Dahinter steckt natürlich ein Lieblingsvorurteil über den Hipster: Er könne zu Tode nerven, weil er den Mainstream verachte und wahnhaft nur am Abseitigen interessiert sei. Musik höre er nur, wenn sie von einem albanischen Experimental-Swing-DJ auf einem schwer zugänglichen Medium veröffentlicht wird. Auf Betamax-Kassette oder Minidisc. Er lasse sich höchstens auf Mikrofestivals blicken. Und selbst dann nur morgens um zehn als einziger Zuschauer zwischen drei übrig gebliebenen MDMA-Schmusern.

Wie Klischees das so an sich haben, verraten sie natürlich viel mehr über ihre Verbreiter als über ihren angeblichen Gegenstand: Mainstream hassende Hipster mag es vielleicht geben. Sie sind aber eine unbedrohliche Minderheit. Der Mehrheit der Musikhörer hingegen dienen die Hipsterbeschimpfungen als ein Abwehrzauber, mit dem sie sich davon freikaufen wollen, sich dem Unbekannten, Neuen, vielleicht auch Komplizierten zu widmen. So was ist doch nur für Hipster! Es ist auch verständlich: das Gefühl der Überforderung, der Eindruck, die eigenen Aufnahmekapazitäten seien durchs Facebook-SoundCloud-Spotify-Internet schon lange überschritten. Man legt sich eine trotzige Arroganz und Ignoranz zu. Wo früher einer gesagt hätte: "Die sind das nächste große Ding!", hört man jetzt noch ein abwinkendes "Bestimmt irgend so ein Hype".

Das traurige Ergebnis: Die Line-ups der großen Festivals weltweit sind voller Wiedervereinigungen, Wiederbelebungen, Frankenstein-Monster-Untoter. Von LCD Soundsystem über Guns N’ Roses bis Prophets of Rage. Einen traurigen Rekord meldete kürzlich die Website chartattack.com: Das Jahr 2015 war das erste seit Beginn der Popverkaufsaufzeichnungen, in dem sich neue Musik schlechter verkauft hat als Musik aus dem Backkatalog. Dazu zählt in dieser Statistik alles, was älter als anderthalb Jahre ist. Was gerade passiert, ist eine Konterrevolution, ein Umsturz. Man kann, ganz ohne Verstärker, das Totenglöckchen schon klingeln hören für die Popmusik – zumindest wenn man unter Popmusik etwas versteht, was irgendwie mit der Gegenwart zu tun haben soll. Die einzige Rettung: mit dem Kater am Morgen doch zur Talent-Stage gehen und sich mit vielleicht dreißig Leuten die Band anschauen, die in zwanzig Jahren Headliner sein wird.