Wiederverwertung ist in der Mode Trend. Das ist nicht nur Marketing, es ist die Zukunft

Wer zeigen will, dass er sich mit Mode auskennt, muss nur den Namen Vetements fallen lassen. Das Pariser Label ist so etwas wie der Messias der Modebranche und stellt bestehende Werte auf den Kopf. Eines seiner Wasser-zu-Wein-Rezepte: Alte Levi’s-Jeans neu zusammennähen – und dann für über 1.000 Euro wieder verkaufen. Unter Kollegen sorgt das für Hochachtung, unter Kunden für einen Hype: Trotz der hohen Preise sind die Hosen ständig ausverkauft.

Die sogenannten Reworked Jeans stehen für eine neue Bewegung in der Modewelt: Altes nutzen, um Neues zu schaffen. So kauft die amerikanische Firma Urban Outfitters für ihre Produktlinie Urban Renewal seit einigen Saisons alte Mode auf, repariert oder näht sie um und präsentiert sie im Laden zwischen Neuware. Und in den Jeansläden von Replay bis Levi’s gibt es mittlerweile Repair-Shops, die alte Hosen wieder fit machen. Das Schweizer Label Freitag dagegen arbeitet seit je mit Abfällen: Hier werden alte Lkw-Planen zu Taschen und Rucksäcken vernäht.

Upcycling nennt sich das im Fachjargon. Mindestens genauso beliebt ist Recycling: Dabei wird, wie bei der Müllverwertung, alte Baumwollkleidung geschreddert und zu neuem Stoff verarbeitet, altes Plastik aus dem Meer gefischt und zu Polyester gewebt. Die Schuhe des Frankfurter Sneakerherstellers ekn Footwear haben zum Beispiel Sohlen aus recycelten Materialien, adidas hat diesen Sommer einen Schuh aus Plastikmüll aus dem Ozean gemacht, das Kölner Label Pinqponq macht Rucksäcke aus PET-Flaschen, und von Nudie gibt es die ersten Jeans aus Altpapier.

Die einen nennen es Greenwashing oder PR-Gag, die anderen die Zukunft. Sicher ist: In der Mode wird seit Jahren zu viel produziert. Dass auch hier – wie in anderen Branchen längst üblich – Materialien in großem Stil wiederverwertet werden, war überfällig. Während man im Jahr 2007 ein Kleidungsstück noch drei Jahre lang anzog, rangiert man es heute schon nach einem Jahr aus, das zeigt eine Studie des Fachverbands Textilrecycling. In Deutschland gibt es pro Jahr eine Million Tonnen Altkleider. Das entspricht dem Gewicht des kompletten jährlichen Mülls in Hamburg.

Recycling steht jetzt auch für Mode

Der große Vorteil von Sekundärrohstoffen: Sie brauchen bei der Herstellung weniger Wasser, weniger Energie und erzeugen somit weniger CO₂. So gehen die Firmen heute damit in die Werbung. H&M hat in diesem Jahr die "World Recycle Week" ausgerufen, die Sängerin M.I.A. eine Hymne singen lassen und mittlerweile in allen Filialen der Welt Container aufgestellt: Wer alte Kleider abgibt, bekommt Rabatt auf einen neuen Artikel. Fjällräven bewirbt Rucksäcke mit der Information, dass sie aus Plastikmüll hergestellt werden. Und mit dem Label Viktor&Rolf ist das Thema sogar in der Haute Couture angekommen: Altkleider werden drapiert und per Hand zu Kunstwerken genäht.

Früher dachte man bei Recycling an gelbe Säcke und grüne Punkte. Nun auch an bunte Shirts und coole Parkas. Dass die Stoffe recycelt sind, merkt man beim Anfassen nicht. Aber man hat ein besseres Gefühl beim Tragen. Der modische Look bleibt dabei gleich: Wer den Trend mitmacht, ändert die Einstellung, nicht den Stil.