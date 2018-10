Süßes lieber direkt verschlingen oder warten und noch mehr bekommen? Und sind Italiener hastiger als Deutsche? Ein Professor, zehn Fragen zur Geduld: Beat the Prof!

Matthias Sutter hat den Lehrstuhl Economics: Design and Behavior an der Universität zu Köln inne und ist (in Teilzeit) Professor für Experimentelle Wirtschaftsforschung an der Universität Innsbruck. Er erforscht mit wirtschaftswissenschaftlichen Experimenten die Bedeutung der Geduld und hat darüber den Bestseller "Die Entdeckung der Geduld" geschrieben. Weitere Forschungsschwerpunkte sind die Vor- und Nachteile von Team-Entscheidungen sowie die Bedeutung von Vertrauen und Kooperation für den Erfolg von Gruppen.