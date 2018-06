Diese Fristen sind für die Masterbewerbung wichtig

12 Monate vor der Frist: Studiengang suchen

Wo kann man welches Fach studieren? Gibt es spannende neue Master, von denen man bisher noch nicht gehört hat? Im Internet stehen viele Datenbanken mit Studiengängen. Informationen zu den Schwerpunkten findet man direkt auf den Seiten der Lehrstühle. In einem Dokument kann man Fristen und interessante Links sammeln und auch die Studiengänge, die man aus bestimmten Gründen ausgeschlossen hat, sonst klickt man sich beim nächsten Anlauf wieder durch die gleichen Seiten.

8 Monate vor der Frist: Anforderungen prüfen

Wer erst kurz vor Bewerbungsschluss die Zulassungsanforderungen liest, kommt vielleicht in Zeitnot, wenn ihm ein Nachweis fehlt oder er noch eine Leistung erbringen muss – und verpasst im schlimmsten Fall die Frist. Deshalb besser früh prüfen, ob man alle Kriterien erfüllt. Dann bleibt noch Zeit, sein Französisch durch einen Sprachkurs zu verbessern, einen TOEFL oder GMAT zu machen, eine zusätzliche Vorlesung zu besuchen oder ein Praktikum zu absolvieren.

2 Monate vor der Frist: Dokumente organisieren

Am besten eine Liste mit allen Dokumenten anlegen, die man für die Bewerbung braucht, und sich nun darum kümmern. Wer beispielsweise Empfehlungsschreiben von Dozenten benötigt, sollte sie jetzt beantragen. Hat man das Abi-Zeugnis zur Hand oder muss man erst zu seinen Eltern fahren, weil es dort noch im Schrank liegt? Sind die Praktikumszeugnisse vollständig? Braucht man ein neues Bewerbungsfoto? Wer sein Bachelorzeugnis zum Bewerbungstermin noch nicht hat, muss eine aktuelle Liste der bisherigen Studienleistungen vorlegen. An den meisten Universitäten können sich Studenten diese Auflistung einfach selbst ausdrucken. Bei anderen Hochschulen muss man sie beim Prüfungsamt beantragen. In diesem Fall sollte man sich vorher erkundigen, wie lange es dauern wird.

2 Wochen vor der Frist: Texte schreiben

Wenn Motivationsschreiben oder Aufsätze gefordert werden, haben sie oft viel Gewicht in der Bewerbung. Deshalb sollte man genügend Zeit zum Schreiben einplanen. Aktuelle Bezüge sind im Motivationsschreiben wichtig. Wer von seiner Bachelorarbeit berichtet, macht einen besseren Eindruck als jemand, der sich auf eine Vorlesung aus dem zweiten Semester beruft.

Aktualität ist auch bei Aufsätzen wichtig. Einen politischen Aufsatz über die kontroversen Handlungsansätze der EU-Staaten in der Flüchtlingspolitik kann man nicht sechs Monate vorher schreiben, sonst ist er inhaltlich überholt. Bevor man die Bewerbung abschickt, sollte man alle Dokumente noch einmal prüfen und das Datum aktualisieren. Und nicht vergessen: Kopien von allen Unterlagen behalten, falls Rückfragen kommen.