Wer im Studium schon auf Kostümdesigner, Innenarchitekten und Grafiker trifft, lernt mehr als in einem Marketingseminar. Und am Theater vielleicht mehr als im Master.

Für wen lohnt sich der Master?

Ein Universitätsabschluss hat in der Kreativwirtschaft eine geringere Bedeutung als in anderen Berufszweigen. Mit einer Ausnahme: Wer eine akademische Karriere anstrebt, für den ist der Master Pflicht. Ansonsten kann man mit viel praktischer Erfahrung bei Bewerbungen und vor allem in der Selbstständigkeit mehr punkten als mit einem Master.

Es gibt allerdings auch für Kreative gute Gründe, einen Master zu machen. "Viele Kreative haben ständig neue Ideen. Es ist aber wichtig, eine Idee auch in die Realität zu tragen", sagt Gunnar Spellmeyer, Professor für Industrial Design an der Hochschule Hannover. "Im Master lernt man daher, wie man durch gute Konzeption Ideen weiterentwickelt und andere davon überzeugt, anstatt ständig der nächsten neuen Idee hinterherzurennen." Denn im Arbeitsleben komme es nicht nur auf das schönste Design an, sondern auch darauf, wie gut man es vermittelt. An vielen Hochschulen kann man zudem teures Material wie Fotoleuchten und Videokameras umsonst nutzen und sich so weiter ausprobieren.

"Wer eine feste Stelle anstrebt, sollte bedenken, dass ein Masterabschluss auch der Reputation dient und den Einstieg deshalb erleichtern kann", sagt Dirk Kiefer, Leiter des Bayerischen Zentrums für Kultur- und Kreativwirtschaft. Ein weiterer Pluspunkt: Im öffentlichen Dienst, beispielsweise in einem staatlichen Museum, verdient man mit einem Masterabschluss mehr. Hinzu kommt, dass Masterstudenten sich noch etwas auf den Berufsalltag vorbereiten können. "In den meisten Fällen arbeitet man frei oder in sehr kleinen Unternehmen. Das bedeutet, man hat fast keine Eingewöhnungsphase und muss sofort liefern", sagt Dirk Kiefer. Dafür müsse man sich bereit fühlen. Ein Master kann dabei helfen, sei aber keine Pflicht. Praktika und Zusatzausbildungen könnten Kreative oft genauso gut darauf vorbereiten.

Worauf muss man im Studium achten?

Wer in der Kreativwirtschaft erfolgreich sein will, muss nicht nur künstlerisch begabt sein. "Zusätzlich sollte man auch in den Bereichen Kommunikation, Management und Technologie etwas draufhaben", sagt Dirk Kiefer. Zwar könne man später im Team arbeiten und so beispielsweise bei einer App-Entwicklung nur die kreative Konzeption übernehmen und Marketing und Programmieren anderen überlassen. "Besser ist es aber, wenn man selbst zumindest gewisse Kompetenzen in diesen Bereichen hat", so Kiefer. Deswegen sollte man bei der Masterwahl immer überlegen: Was kann man schon gut, und wo hapert es noch? Viele Hochschulen bieten Kurse an, in denen man an seinen Schwächen arbeiten und zum Beispiel besser Kommunizieren lernen kann.

Auch die Persönlichkeitsbildung sei für Kreative wichtig, sagt Gunnar Spellmeyer. An der Hochschule Hannover gibt es daher im Master Design und Medien zum Beispiel Seminare zum Thema "Umgang mit Unsicherheit". Kunst ist ein sehr persönliches Produkt, Kritik oder schlechte Verkaufszahlen können am Selbstwert nagen. Damit muss man umgehen lernen.

Wer einen Masterplatz sucht, sollte sich nicht nur den Studienplan genau anschauen, sondern auch die allgemeinen Angebote der Fakultät. So gibt es zum Beispiel in Oldenburg und Osnabrück Prototyp-Partys, bei denen man seine kreative Arbeit anderen Studenten vorstellt und Feedback bekommt. Wichtig ist außerdem, ob und wie gut die Hochschule mit möglichen Arbeitgebern vernetzt ist.

Wann ist ein fachfremder Master sinnvoll?

Die Kreativbranche lebt von ihrer Interdisziplinarität. Wer einen kreativen Masterstudiengang wie Design studiert, wird deshalb schon im Studium auf Kostümdesigner, Innenarchitekten oder Grafiker treffen. Das ist auch gewollt, denn verschiedene Denkansätze bereichern sich. Einen völlig fachfremden Masterstudiengang zu wählen, wie zum Beispiel Marketing, sollte man sich genau überlegen. "Solche Wirtschaftsmaster sind nie auf Kreative zugeschnitten", sagt Gunnar Spellmeyer. Er rät eher zu einem Kreativmaster mit Wirtschaftsseminaren.

Auch die Zulassungsvoraussetzungen zu fakultätsfremden Studiengängen sind für Kreative oft schwer zu erfüllen. Wer dennoch einen Wirtschaftsmaster anstrebt, sollte versuchen, sich für solche zu bewerben, die auch auf eine Geschäftsgründung vorbereiten, wie zum Beispiel den Master "Innovation Management and Entrepreneurship" an der TU Berlin. In Studiengängen zu "Kulturmanagement" lernt man die Organisation im Kultursektor.

Welche Alternativen zum Master gibt es?

Zunächst sollte man sich gut überlegen, ob man den Master direkt nach dem Bachelor absolvieren will. "Ich halte es für einen Vorteil, wenn man vor dem Master erst mal zwei oder drei Jahre gearbeitet hat", so Dirk Kiefer vom Bayerischen Zentrum für Kultur- und Kreativwirtschaft. Das könne entweder freiberuflich sein oder fest angestellt in zeitlich begrenzten Projekten. "Mit dieser Erfahrung kann man viel besser einen geeigneten Master wählen, weil man dann eher weiß, was man will, und vom Studium am allermeisten profitiert", sagt Kiefer.

Wer sich doch fürs Weiterstudieren entscheidet, aber auf Anhieb keinen passenden Master findet, kann stattdessen auch einen zweiten Bachelor anstreben. "Zwei Bachelor versprechen Kenntnisse in zwei verschiedenen Bereichen. Diese interdisziplinäre Kompetenz kann einen auf jeden Fall voranbringen", sagt Dirk Kiefer. Im Kreativbereich sei eine breite Ausbildung hoch angesehen.

Wer dagegen ganz sicher nicht mehr wissenschaftlich arbeiten und sich stattdessen voll auf sein kreatives Schaffen konzentrieren möchte, kann sich zum Jobeinstieg nach Künstlerstipendien umsehen. Auch ein Auslandsaufenthalt, am besten verbunden mit einem Praktikum, kann helfen. "Es ist ideal, sich früh zu vernetzen, schließlich werden die Märkte auch im Kreativbereich immer internationaler", sagt Dirk Kiefer, "da bekommen Kreative viele Anregungen, weil Arbeitskollegen in anderen Ländern eine ganz andere Sicht auf die Dinge haben." Der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) bietet dafür Künstler- und Musikerstipendien an.