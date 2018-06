So klappt die Bewerbung auch ohne Einser-Schnitt

Bachelorkurse wiederholen

Wer bei der Studienplatzsuche merkt, dass seine Noten nicht für den Master reichen, kann noch versuchen, sie zu ändern. In der Prüfungsordnung des Bachelorstudiengangs steht, ob man Kurse wiederholen und so vielleicht seine Note verbessern kann. Solche Regelungen zu Wiederholungen unterscheiden sich von Hochschule zu Hochschule sehr. So kann man im Bachelorstudiengang Biodiversität an der Uni Göttingen eine Modulprüfung des ersten Studienabschnitts wiederholen. Das gilt allerdings nur innerhalb der Regelstudienzeit und muss spätestens 15 Monate nach dem erstmaligen Bestehen der Prüfung geschehen. Am Fachbereich für Geschichts- und Kulturwissenschaften der FU Berlin darf man nur nicht bestandene Prüfungen wiederholen. Bachelorarbeiten darf man normalerweise nicht erneut schreiben, wenn sie einmal bestanden sind. Wer im Dickicht der Prüfungsordnungen den Durchblick verliert, fragt am besten einen Studienberater.

Mit Berufserfahrung punkten

Auch ein genauer Blick in die Zulassungsordnung des Masterstudiengangs kann sich lohnen. Oft wird zwar ein gewisser Notendurchschnitt verlangt, doch die eigene Note lässt sich manchmal auch durch andere Elemente verbessern. Wer seinen Bachelor innerhalb der Regelzeit abgeschlossen hat, bekommt an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Saarbrücken beispielsweise bei der Bewerbung für den Master Engineering und Management eine Verbesserung um 0,2 Notenpunkte. Auch mit besonders guten Noten in einem für den Master wichtigen Schwerpunktbereich oder mit längeren Praktika kann man manchmal seine Note verbessern.

Bei Zusatztests glänzen

In einigen Fächern gibt es auch fachliche Zusatztests im Bewerbungsverfahren. Im Bereich Wirtschaftswissenschaften zum Beispiel neben dem bekannteren GMAT auch den TM-WISO. Dieser "Test für Masterstudiengänge in Wirtschafts- und Sozialwissenschaften" soll die Fähigkeiten testen, die für das erfolgreiche Absolvieren eines Masterstudiums wichtig sind. Der Test dauert vier Stunden und prüft nicht nur die Intelligenz, sondern auch Textverständnis und organisatorische Fähigkeiten. An einigen Studienorten wie beispielsweise Hamburg, Köln oder Aachen nimmt der Test eine wichtige Rolle im Auswahlverfahren der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten ein. So zählt in Aachen die Bachelornote zu 51 Prozent, der Test zu 49 Prozent. Wer also bei diesem Test glänzt, kann einiges gutmachen. Vorbereiten kann man sich darauf nur bedingt, heißt es beim Testanbieter. Private Vorbereitungsseminare gibt es zwar einige, sie sind allerdings auch recht teuer. Wer sich das nicht leisten kann oder möchte, sollte sich am besten an die Fachschaft wenden und sich mit Studenten austauschen, die den Test schon erfolgreich bestanden haben. Die Prüfung selbst kostet 100 Euro. Angeboten wird der Test derzeit viermal im Jahr jeweils in mehreren Großstädten wie Hamburg, Köln, München, Düsseldorf oder Frankfurt.

Neu entscheiden

Wenn die Bachelornote nicht gut genug für den Wunschstudienplatz ist, findet man vielleicht einen anderen Weg zu den Inhalten, die einen interessieren. Zum Beispiel über einen zulassungsfreien Masterstudiengang, von denen es in Deutschland einige gibt. Das Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) veröffentlicht jedes Jahr einen Numerus-clausus-Check, an dem man sehen kann, wie sie auf die Bundesländer verteilt sind. Aber Achtung: Zulassungsfrei bedeutet nicht, dass die Note vollkommen egal ist. Auch die meisten zulassungsfreien Studiengänge haben gewisse Voraussetzungen, bei denen die Note eine Rolle spielen kann: beispielsweise wenn es heißt, dass man den Bachelor mit 2,7 oder besser abgeschlossen haben muss. Wer diesen oder einen besseren Notenschnitt hat, kann allerdings fest mit einem Platz im Studiengang rechnen. Bei zulassungsbeschränkten Programmen käme es dagegen darauf an, wie viele Studenten sich tatsächlich bewerben: Je mehr es sind, desto besser muss man sein, um einen Platz zu bekommen.



Zulassungsfreie Studiengänge findet man schnell über die Studiengangssuche von ZEIT ONLINE. Dort kann man in der Suchmaske nicht nur die gewünschte Studienfachrichtung eingeben, sondern auch beim Feld Zulassungsmodus "Keine Zulassungsbeschränkung" auswählen. So bekommt man einen guten Überblick, wie viele Studiengänge tatsächlich nicht beschränkt sind. Bei den Gesellschafts- und Sozialwissenschaften sind beispielsweise mehr als 400 der gelisteten Masterstudiengänge zulassungsfrei, in der Fachgruppe Mathematik und Naturwissenschaften sogar mehr als 700.

Abwarten

Hochschulen müssen jedes Jahr eine bestimmte Zahl von Plätzen an Bewerber auf der Warteliste vergeben. Jedes Bundesland hat eine eigene Hochschulvergabeverordnung, in der festgelegt ist, wie viele Plätze das sind. Wie viele Wartesemester genau am Ende nötig sind, wird jedes Jahr aufs Neue festgelegt. Während dieser Wartezeit darf man allerdings nicht studieren und an keiner Hochschule eingeschrieben sein. Man kann die Zeit aber gezielt nutzen, um Berufserfahrung zu sammeln: zum Beispiel im ersten Job oder in einem Praktikum. Davor kann man mit Fachstudienberatern der Universität sprechen, an der man gern studieren möchte, um zu erfahren, wie wahrscheinlich es ist, dass man nach zwei oder drei Semestern Wartezeit wirklich einen Masterplatz bekommt.

Sich einklagen

Wer sich im Zulassungsverfahren ungerecht behandelt fühlt, hat die Möglichkeit zu klagen. Doch bevor man es auf einen Rechtsstreit ankommen lässt, sollte man sich fragen: Ist der Masterstudiengang den Aufwand wirklich wert? Oder gibt es noch eine gute Alternative?

Schwierig ist das allerdings, wenn das Studienfach sehr speziell ist und nur an einer bestimmten Hochschule angeboten wird. Problematisch sind auch Fächerkombinationen, in denen ein Master notwendig ist, um einen bestimmten Beruf zu ergreifen. Deshalb wird in den Bereichen Psychotherapie und Lehramt beim Master am häufigsten geklagt.

Rechtlichen Rat bekommt man auch beim Asta. Manchmal kann darüber hinaus schon das erste Schreiben eines Rechtsanwalts an die Fakultät helfen.