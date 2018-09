Wie weit ist sie von der Erde entfernt? Und was sind Sonnenflecken? Ein Physiker, zwölf Fragen zur Sonne und ihrem Planetensystem – Beat the Prof!

Gerd Ganteför ist Physikprofessor an der Universität Konstanz und forscht im Bereich Nanotechnologie. Daneben versucht er, mit unterhaltsamen Büchern und Vorträgen die Faszination der Naturwissenschaft zu vermitteln. Zum Beispiel erklärt er als "der Professor" in der RTL-Show Crash Test Promis gedankenlesende Hasenohren und schwerelose Kreisel. Seine Kursvorlesung "Grenzen des Wissens" ist ein Quiz, das die Studierenden bis an die Grenzen der heute bekannten Welt führt.