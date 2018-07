Dieser Text war als fünfminütiger Blitzvortrag Teil des Z2X3-Festivals in Essen. Nyke Slawik ist Mitglied der Grünen und für den Landtag Nordrhein-Westfalen nominiert.



Ein neuer Trend marschiert auf, stolz trägt er Fahnen vor sich her – getragen von Müttern und Vätern, die sich und ihre Kinder lieben. Aber die auch nur sich lieben und nur ihre Kinder und die, die genau so sind wie sie: Ihre Kinder bringt der Storch, sie leben an einem See und auf einem Hof – einem Seehofer sozusagen.



Für sie bist du nicht Teil des Volks

Sie rufen "Wir sind das Volk" und "Ihr da oben müsst wieder an uns denken!" und sagen, die Politik würde sich nicht mehr für das deutsche Volk interessieren. Alle, die ihnen entgegenstehen, sind nicht Teil des Wir, keine Bürger des Volkes, sondern Verblendete.

Was passiert, wenn du nicht Teil dieses Volkskörpers bist? Was ist, wenn du nicht auf dem Weg bist, eine stolze Ehefrau zu werden? Was ist, wenn du deiner Aufgabe für Deutschland, Kinder zu gebären und großzuziehen, nicht gerecht werden kannst, weil du keine Gebärmutter hast? Was ist, wenn du nicht normal bist?



Du lernst, im Widerstand zu leben

Es ist schwer, die Kränkungen zu überwinden, die dich zeichnen und auf dir lasten. Die unzähligen Male "Transe" und "Schwuchtel", die du dir anhören musst. Die Mitschüler, die nicht als "er" oder "sie" von dir sprechen, sondern dich "es" nennen. Sie machen es dir schwer, deine eigene Stimme zu finden, weil niemand dir Gehör schenkt.

Deshalb lernst du irgendwann, im Widerstand zu leben, weil du es leid bist, dich zu verstecken. Du lernst, dass es nicht deine Schuld ist, dass du anders bist, als sie dich sehen wollen. Und du lernst, dass es keinen anderen Weg gibt, als die zu sein, die du bist. Also machst du den Mund auf, zeigst Haltung, kämpfst. Du öffnest dich und verlässt dein Versteck.

Du musst dich verteidigen, weil sie jetzt nicht mehr nur dich angreifen und beleidigen, sondern auch dein Anliegen. Sie reden es klein und machen sich darüber lustig: "Unbedeutende Minderheit" nennen sie dich, "Politik für Kleinstgruppen" werfen sie dir vor.

Du bist nicht allein

Doch sie vergessen, dass du nicht die einzige bist, die ihren Ansprüchen nicht gerecht werden kann. Du bist nicht so wie sie, du bist nicht ideal, du bist nicht perfekt. Du bist eine von den Übergangenen, von den Ausgeschlossenen, von den Vergessenen. Eine von denen, die nicht in der Zeitung steht, im Fernsehen auftritt oder in unseren Parlamenten sitzt. Du fühlst dich verloren und stumm.

Ich weiß, du bist müde und du fühlst dich schwer. Aber du bist nicht allein. Schau mich an, gib mir deine Hand – ich fange dich auf. Und dann arbeiten wir gemeinsam an einer Welt, die nicht den Perfekten gehört, die sich von den Ketten der Ideale verabschiedet. Einer Welt, die auch uns gehört, den Unperfekten – uns allen. Einer Welt, die die Schönheit sucht, nicht im Unerreichbaren, nicht in der Gleichheit, sondern im Hier und Jetzt, in dir und mir. Schönheit durch Vielfalt, das ist unsere Stärke. Zusammen können wir etwas verändern. Das ist mein Traum und auch dein Traum. Lass ihn uns wahr werden lassen.