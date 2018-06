Philipp hat HIV. Unter seinen Freunden fühlt er sich giftig und krank. Mit den anderen Infizierten teilt er nichts als das Virus. Er fragt sich: Wo gehöre ich jetzt hin?

Dieser Text ist Teil einer Serie über das Leben mit dem HI-Virus. Philipp Spiegel erzählt von seiner Diagnose, davon, wie es ist, als Mann mit HIV Frauen kennenzulernen, und seiner Suche nach denen, die er infiziert haben könnte. Hier kannst du alle Teile der Serie lesen.

Beim Zwiebelschneiden wurde mir zum ersten Mal klar, dass ich jetzt anders bin. Meine Diagnose lag drei Wochen zurück und ich musste mich um die nächsten Schritte kümmern: Arztbesuche, immer wieder Bluttests, psychologische Gespräche, Informationen über die medikamentöse Behandlung. Bislang nahm ich noch keine Medikamente, war ansteckend und mied soziale Kontakte so gut es ging, denn ich hatte noch kaum jemanden von meiner Infektion erzählt. Ich lebte so zurückgezogen, dass ich meinen Freunden langsam verdächtig vorkam. Sie fingen an Fragen zu stellen: Alles gut bei dir? Ist was mit deiner Familie?

Also ließ ich mich zum gemeinsamen Kochen überreden. Gulasch, Salat, Rotwein. Es war nett, eigentlich wie immer. Man sah mir ja nicht an, dass ich krank war. Ich hatte keine Flecken im Gesicht, nicht mal mehr Fieber, keine äußeren Zeichen, die warnten: Achtung, ich habe HIV und mir geht's beschissen. Alles lief gut – bis mir ein Freund die Zwiebeln und ein scharfes Messer in die Hand drückte und fragte: Kannst du die schneiden?

Ich fühlte mich so hilflos, krank und giftig

Klar, log ich und starrte auf die blanke Schneide. Ich fing an zu zittern, war nicht in der Lage, die Klinge in die Zwiebel zu stoßen. Was wenn ich mich schnitt? Ich sah schon, wie sich die Zwiebel blutrot färbte. Die Vorstellung, mit meinem Blut das Essen zu vergiften, machte mich wahnsinnig. War ich jetzt eine Gefahr für meine Freunde? Sie wussten nicht, was mit mir los ist. Und ich hatte Angst vor ihrer Reaktion, wenn ich es ihnen erzählte. Die Angst mich zu outen war noch größer als mich zu schneiden. Also schnitt ich. Kein Blut, dafür Unbehagen den ganzen Abend: Ich fühlte mich so hilflos, krank und giftig. Wie ein Fremdkörper unter Vertrauten.

Noch mehr als unter Freunden litt ich bei der Arbeit: Ich interessierte mich kaum noch dafür, in welchem Licht ein Foto geschossen wurde, war schlapp und unsicher. Als Fotograf brauchst du ein großes Ego, du musst dich verkaufen können. Mein Ego hatte ich irgendwo zwischen Arztterminen, Therapiestunden und trockenen Hustenanfällen verloren.



88.400 infizierte Menschen in Deutschland

Unter meinen Freunden schämte ich mich, hatte Angst sie zu gefährden oder mich zu entblößen. In die Fotografiewelt, in der alle sich immer geil fühlen und der mit dem größten Ego den Auftrag gewinnt, gehörte ich nicht mehr. Nur wo dann?

EinAids-Beraterriet mir, es mit einer Selbsthilfegruppe zu versuchen. Ich sei schließlich nicht allein damit. 12.300 infizierte Menschen leben in Österreich, 88.400 in Deutschland. Zehntausende Menschen mit demselben Schicksal, der gleichen Angst und Zweifeln. Ja, vielleicht würde mir das helfen?

Ein paar Tage später saß ich im Wartezimmer der Aids-Hilfe. Vor mir eine Wand mit Broschüren und Flyern, darauf: halbnackte, muskulöse Männer in Unterwäsche, manche beugten ihren Bizeps, lächelten mich motivierend an. Sie sahen stark und gesund aus – und schwul. In den Bizepsbroschüren: Infos über schwule Gesundheit, schwule Mentorenprogramme, schwule Selbsthilfegruppen. Schwul, schwul, schwul. Keine einzige Broschüre für Heteros. Keine einzige Broschüre, die zu mir sprach.



Philipp Spiegel arbeitete als Fotograf und reiste für Fotoreportagen durch die Welt. Während einer Recherche 2014 in Indien erfuhr er von seiner HIV-Infektion. Auf den Schock folgte eine künstlerische Auseinandersetzung mit seiner Infizierung. Seitdem arbeitet er als Künstler, Kolumnist und Berater zum Thema HIV und Heterosexualität. Die Bilder dieser Serie sind Teil seiner Ausstellung "going viral", die vom 13. bis zum 26. Februar 2018 in Wien zu sehen ist. Philipp Spiegel ist ein Pseudonym. Er ist 35 Jahre alt.

Die positive Minderheit

Eben war ich noch der privilegierte, weiße Mittelschichtskünstler, plötzlich war ich die Minderheit in der Minderheit: der positive Heteromann.

Zum Treffen der Selbsthilfegruppe ging ich trotzdem, irgendwo musste ich ja jetzt hingehören. "Wir treffen uns ganz zwanglos zum Kochen", so erklärte es mir der Leiter am Anfang. Wieder kochen, diesmal Pasta, diesmal mit Fremden. Wenigstens musste ich mir hier beim Zwiebelschneiden keine Gedanken darüber machen, mit meinem Blut das Essen zu vergiften.

Ich wollte unbedingt zwanglos sein, versuchte ich selbst zu sein, aber brachte kein Wort heraus. Wie fängt man nur ein Gespräch an, wenn man nichts gemeinsam hat als dasselbe Virus: Na, wie lange bist du schon positiv? Beschissen, oder?