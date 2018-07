Trägertops bei Minusgraden? Schichten macht’s möglich.

Die genauen Ursprünge des Spaghettiträgers sind ähnlich schwer nachzuverfolgen wie die Geschichte der Spaghetti selbst. Sicher ist nur: Das Wort Spaghetti kommt aus dem Italienischen und bedeutet Schnürchen.

Nina Piatscheck ist unsere Moderedakteurin. Sie hat von ihrer Mutter gelernt, dass alle Trends wiederkommen. Ihre Tops aus den Neunzigern hat sie leider trotzdem nicht aufgehoben.

Und so wichtig Spaghetti heute auf dem Speiseplan der meisten Menschen sind, so wichtig ist das Oberteil mit den gleichnamigen Trägern als Basisteil für den Kleiderschrank der Frau. Zum ersten Mal seit den Neunzigern ist es jetzt wieder Trend. In den vergangenen Jahren kam es, wenn überhaupt, nur dann ans Licht, wenn die Temperaturen mehr Stoff nicht zuließen. Den Rest des Jahres diente es als Unterhemd. Damit ist Schluss – dank einer neuen Art, es zu kombinieren: Der Look wird geschichtet wie Lasagne, oberste Lage ist das Spaghettiträgertop oder das Spaghettiträgerkleid. Mal in Seide und mit Spitze besetzt, mal in Lederoptik, mal in Glitzerstoff. Darunter werden schmale Shirts oder gerippte Rollis gezogen.

Während das Oberteil in den neunziger Jahren eng getragen wurde, sitzt es jetzt locker.

Schuld daran, dass es überhaupt wieder da ist, ist ein Revival des Jahrzehnts: Mit dem Top sind auch Logo-Prints, Hoodies und Tattooketten zurück. Die Outfits aus Serien wie Beverly Hills, 90210 oder Filmen wie Clueless sind wichtige Inspirationsquellen für Designer. In den Neunzigern kamen die eigentlichen Unterhemden das erste Mal unter den Pullovern hervor und wurden kommerziell erfolgreich. Unter dem Top trug man höchstens einen BH, einen Verwandten des Spaghettiträgers, denn auch dessen Wurzeln liegen in der Wäsche. "Die schmalen Träger gibt es in Europa schon mindestens seit dem 14. Jahrhundert", sagt Beatrix Nutz, Textilhistorikerin an der Universität Innsbruck, und verweist auf Darstellungen von Bademägden aus dieser Zeit. Im 16. Jahrhundert wurden Korsetts mit schmalen Trägern versehen. Auf Gemälden aus dem 19. Jahrhundert findet man erste Abendkleider mit zierlichen Haltern, auf Fotos aus den 1920er Jahren sind es schon mehr: Schwingende Kleider mit schmalen Trägern sind für den Abend populär. Auch aus den späten 1960er Jahren findet man Bilder mit besagten Riemchen. Spaghettiträger wurden in dieser Zeit aber vor allem an Bikinis genäht. Junge Frauen zeigten Bein, nicht Dekolleté.

Als sich das Top dann Ende des 20. Jahrhunderts kommerziell durchsetzt, wird es nicht überall gefeiert. Vor allem für Schulen und Universitäten ist es manchen zu freizügig. In Online-Foren warnen Pädagogen noch heute davor, Spaghettiträgertops in Vorlesungen oder im Unterricht zu tragen. Schließlich zeige man mit dem Top mehr, als man verdecke. Sie haben den Trend verpasst: Den Spaghettiträger-Look 2017 kann man bedenkenlos überall tragen, und das sogar im Winter.