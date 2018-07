Wer eine Geschäftsidee hat, braucht als Nächstes Geld. Sechs Finanzierungsmöglichkeiten für Gründer

Das Konto leer räumen

Nicht jeder Firmengründer kann sich sein Startkapital bei Günther Jauch besorgen so wie der Partyboot-Kapitän Leon Windscheid. Die meisten, die eine Firma gründen, nutzen stattdessen ihr Erspartes oder hauen Freunde und Familie an. Das zeigt der Startup Monitor 2016, eine Studie, die vom Bundesverband Deutsche Start-ups und von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG herausgegeben wird. 2016 haben demnach 84 Prozent der Gründer auf eigene Ersparnisse zurückgegriffen, 30 Prozent liehen sich Geld bei Bekannten. Auch Jodel-Gründer Alessio Borgmeyer wurde anfangs finanziell von seinen Eltern unterstützt. In der Finanzwelt nennt man die Geldbeschaffung ohne Banken und Investoren Bootstrapping. Der Vorteil: Man muss weder Zinsen zahlen noch Unternehmensanteile abgeben. Und weil es keine Kreditgeber oder Investoren gibt, die mitreden wollen, behält man die Kontrolle über die Unternehmensentscheidungen. Es gibt aber auch ein Risiko, erklärt Dorian Proksch, Geschäftsführer des Center for Entrepreneurial and Innovative Management an der HHL Leipzig Graduate School of Management. "Wenn die Idee scheitert, geht damit unter Umständen das Privatvermögen verloren." Oder das von Mama und Papa.

Staatliche Zuschüsse einsacken

Für Gründer gibt es Stipendien und staatliche Zuschüsse. Wer arbeitslos ist, kann etwa den Gründungszuschuss von der Arbeitsagentur beantragen. Informationen dazu gibt es in der Broschüre Hinweise und Hilfen zur Existenzgründung, die man im Internet finden kann. Die Europäische Union bietet ein Erasmusprogramm für Jungunternehmer an (online unter: www.erasmus-entrepreneurs.eu). An Hochschulabsolventen richtet sich das Exist-Gründerstipendium. Bis zu einem Jahr lang bekommt ein Gründungsteam von maximal drei Personen monatlich bis zu 3.000 Euro zur Sicherung des Lebensunterhalts und bis zu 30.000 Euro für Sachausgaben. Um im kompletten Zeitraum gefördert zu werden, müssen die Gründer Seminare besuchen und nach spätestens zehn Monaten einen fertigen Businessplan vorlegen. Unerfahrene können von den Seminarbesuchen profitieren. Und: Wie beim Bootstrapping muss man bei einer solchen Förderung keine Anteile abgeben. Das Programm fördert Gründungsvorhaben, die "innovative technologieorientierte oder wissensbasierte Projekte" umsetzen wollen. Ob die eigene Geschäftsidee dazu passt? Am besten mal nachfragen.

Ein solches Stipendium zu gewinnen bringt übrigens nicht nur Geld, es ist auch eine gute Werbung: Potenzielle Investoren könnte überzeugen, dass schon andere die Idee unterstützt haben. Man darf aber nicht vergessen, dass das Geld nicht ohne Aufwand kommt. Die Konkurrenz ist groß, außerdem dauert der Bewerbungs- und Auswahlprozess oft lange.

Die Bank anpumpen

Ein Klassiker! 15 Prozent der Gründer, die für den Startup Monitor 2016 befragt wurden, hatten sich einen Teil ihres Kapitalbedarfs von der Bank geliehen. Das Gute daran: Eine Bank will keine Unternehmensanteile. Dafür allerdings das Geld zurück. Samt Zinsen. Kredite vergeben Hausbanken, aber auch Förderbanken wie die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Ehe man den schriftlichen Antrag stellt, klärt man in einem Beratungsgespräch die Konditionen. Auf das Gespräch sollten die Gründer gut vorbereitet sein, es überzeugt zum Beispiel, wenn man schon einen Businessplan ausgearbeitet hat. Auch private Vermögenswerte, etwa Sachwerte wie Immobilien oder die Bürgschaft der Eltern können als Sicherheit dienen. Die Erfolgsaussichten sind gut: Laut dem KfW Gründungsmonitor 2016 wurde im vergangenen Jahr nur vier Prozent der befragten Gründer ein Bankkredit verweigert.

Einen Engel engagieren

Laut Startup Monitor 2016 setzten im vergangenen Jahr etwa 22 Prozent der Gründer auf die Hilfe von sogenannten Business Angels. Das sind Menschen, die oft selbst Unternehmer waren und die junge Gründer beraten und unterstützen. Um einen passenden "Engel" zu finden, kann man dem Zusammenschluss Business Angels Netzwerk Deutschland ein Formular mit seiner Unternehmensidee schicken. Nach einer ersten Prüfung gibt der Verband dieses an seine Mitglieder weiter, die sich bei Interesse bei den Gründern melden.

Eine andere Option ist, auf eigene Faust zu recherchieren. Man kann zum Beispiel erfragen, von welchen Business Angels ähnliche Projekte begleitet wurden. Allerdings wollen die Business Angels als Gegenleistung Unternehmensanteile. "Am Anfang, wenn das Unternehmen wenig wert ist, muss man für vergleichbar wenig Geld viele Anteile abgeben", sagt Dorian Proksch. Das kann sich rächen, wenn die Firma wächst und die Anteile plötzlich viel wert sind.

Die Massen begeistern

Auf Internetseiten wie dem deutschsprachigen startnext.com oder den internationalen Plattformen kickstarter.com und indiegogo.com kann man seine Idee crowdfunden lassen. Beim Crowdfunding stellt man sein Projekt online vor und kann so Unterstützer finden, die kleine Summen dazugeben. Dafür bekommen sie meist eine symbolische Gegenleistung von den Unternehmen, etwa eine signierte Version des angepriesenen Produkts. Manchmal aber auch Firmenanteile.

Die Erfinder von Oculus Rift, der Virtual-Reality-Brille, sammelten auf diese Weise rund 2,5 Millionen US-Dollar. Trotzdem ist das Crowdfunding nicht sehr verbreitet. Nur knapp vier Prozent der Start-ups setzten laut Startup Monitor 2016 im vergangenen Jahr auf diese Methode. Und: Große Beträge wie bei Oculus Rift kommen selten zusammen. Ein Nebeneffekt des Crowdfundings: Wenn sich die Kampagnen über soziale Medien verbreiten, ist das kostenloses Marketing. Und zwar bevor es überhaupt ein Produkt gibt. So kann man Investoren und potenzielle Kunden auf sich aufmerksam machen. Das funktioniert aber nicht bei allen Produkten gleich gut. "Crowdfunding ist oft nur bei Konzepten erfolgreich, die bei einem breiten Publikum beliebt sind", sagt Dorian Proksch von der HHL Leipzig.

Großinvestoren finden

Drei Viertel der Gründer, die sich Geld aus externen Quellen besorgen, brauchen nicht mehr als 25.000 Euro, wie die KfW in ihrem Gründungsmonitor 2016 feststellt. Nur wenige Gründer sind sogenannte Makrofinanzierer, benötigen also sehr viel mehr Kohle. "Ein Start-up im Pharmaziebereich zum Beispiel braucht oft mehrere Millionen Euro, um die klinischen Studien zu finanzieren", sagt Dorian Proksch. Venture Capital wird es genannt, wenn Investoren solche großen Summen beisteuern. Die Kontakte zu Investoren findet man etwa beim Netzwerken auf speziellen Gründer-Kongressen.

Meist müssen Gründer das Geld später nicht zurückzahlen, geben aber Anteile vom Unternehmen ab. Dazu kommt, dass Venture-Capital-Investoren bei wichtigen Entscheidungen mitbestimmen wollen. Die Unternehmer müssen deshalb auch regelmäßig Bericht erstatten. Man macht sich als Gründer also abhängig. "Investoren streben auf Dauer an, das Unternehmen teurer weiterzuverkaufen", sagt Dorian Proksch. Im Verkaufsfall könne es so weit kommen, dass der ehemalige Gründer kaum oder gar keine Kontrolle mehr habe.