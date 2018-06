Egal ob Wissenschaft oder Wirtschaft — mit dem Bachelor alleine ist es in den Mint-Fächern selten getan. Auch Praktika und fachfremdes Wissen können sich auszahlen.

Geht es auch ohne Master?

In kaum einer anderen Disziplin ist der Master so zum Standard geworden wie in den Naturwissenschaften. Vier von fünf Studenten machen nach dem Bachelor weiter, das zeigen die Zahlen des Hochschul-Informations-Systems (HIS). "Eine Karriere im Konzern oder in der Forschung ist allein mit dem Bachelor nicht drin", sagt Philipp Benden, Karriereberater bei der Personalagentur von Rundstedt. "Bachelorabsolventen mit gezielten Praktika und betriebswirtschaftlichen Zusatzfächern können in der Verwaltung oder als Managementassistenz eine Stelle finden", sagt Benden, "doch dann konkurriert man als Akademiker auch mit Absolventen von Ausbildungsberufen." Vielen Naturwissenschaftlern reicht übrigens nicht mal der Master. Rund die Hälfte schreibt danach noch eine Doktorarbeit.

In den nächsten Jahren wird es mehr naturwissenschaftliche Absolventen geben. Etwa 250.000 Studenten sind laut der Agentur für Arbeit in Mathematik und Naturwissenschaften eingeschrieben. Das sind rund 40 Prozent mehr als vor zehn Jahren. Sorgen über den Berufseinstieg müssen sie sich eigentlich nicht machen. "Wer ein naturwissenschaftliches Studium abgeschlossen hat, wird einen Job finden", sagt Gerd Romanowski vom Verband der Chemischen Industrie (VCI). Das belegen auch die Zahlen der Agentur für Arbeit. Allerdings gibt es Schwankungen: Zum Beispiel waren rund fünf Prozent der Biologen mit Studienabschluss vor zwei Jahren arbeitslos gemeldet, gleichzeitig gab es wenige freie Stellen.

Wie sehr soll ich mich spezialisieren?

Eines ist klar: Fachidioten haben in der Wirtschaft keine großen Chancen. Unternehmen suchen Führungskräfte, die über den Tellerrand des eigenen Fachgebietes hinausgucken können. Nur ein Drittel aller Naturwissenschaftler in Deutschland arbeitet nach dem Studium tatsächlich in einem ausschließlich naturwissenschaftlich orientierten Beruf. Der Rest landet in Lehre und Forschung oder bei Unternehmen in Bereichen wie Unternehmensführung, Informationstechnik, technische Entwicklung oder Produktion.

Der Master bietet eine gute Gelegenheit, Weichen zu stellen und neue Schwerpunkte zu setzen. Denkbar sind Fachwechsel wie etwa von Biologie zu Lifesciences oder von Chemie zu Nachhaltigkeit. "Wer etwa als Nebenfach im Masterstudium BWL belegt, macht sich für Unternehmensberatungen interessant", sagt Benden. "Mit Kommunikationswissenschaften und passenden Praktika kann man ein guter Kandidat für eine PR-Agentur sein." Hochschulen bieten mit bestimmten Schwerpunkten oder Fächerkombinationen unterschiedliche Möglichkeiten, sich ein eigenes Profil zu schaffen. Am besten gut informieren, bevor man sich für einen Master entscheidet.

Wen es in die Forschungs- und Entwicklungsabteilung eines Unternehmens drängt, der muss sich nach dem Master weiter spezialisieren: An die begehrten Stellen kommen in der Regel nur Naturwissenschaftler mit Doktortitel. Unter den Chemikern schließen nach Angaben des VCI mehr als 80 Prozent der Masterabsolventen eine Promotion an. Der Titel wirkt sich auch auf das Gehalt aus. Laut dem Internetportal gehaltsvergleich.com bringt der Doktor in der Chemiebranche gegenüber dem Master einen Gehaltsvorteil von 7.000 Euro pro Jahr.

Wie starte ich eine Forscherkarriere?

Für eine wissenschaftliche Laufbahn ist die Promotion fast immer Voraussetzung. Allerdings verdient man an der Uni deutlich weniger als in der freien Wirtschaft. Außerdem sind die meisten Stellen zeitlich befristet, eine sichere Zukunftsplanung wird oft schwierig. "Der akademische Mittelbau sollte nicht das Ziel sein", sagt der Personalberater Philipp Benden, "damit meine ich wissenschaftliche Mitarbeiter, die keine Professoren werden." Doch der Weg hin zur Professur lässt sich kaum richtig planen, es gibt nicht genügend Stellen. Auf rund 180.000 wissenschaftliche Mitarbeiter in Deutschland kommen ungefähr 46.000 Professoren. Anders gesagt: Drei von vier Naturwissenschaftlern mit Promotion hangeln sich im Wissenschaftsbetrieb von einer befristeten Stelle zur nächsten.

"Die Masterarbeit kann ein erster ernsthafter Prüfstein sein, um festzustellen, ob man sich dauerhaft für wissenschaftliches Arbeiten eignet", sagt Benden. Hier zeige sich, ob ein Student die nötigen Voraussetzungen wie Beharrlichkeit und Idealismus mitbringe, um im akademischen Forschungsalltag zu bestehen.

Darüber hinaus sollte man sich ein breit gefächertes Netzwerk in der Forschungslandschaft des eigenen Fachbereichs aufbauen. So kann man sich zumindest ein wenig absichern: Läuft der Vertrag einer befristeten Stelle aus, können sich durch gute Kontakte zu anderen Wissenschaftlern an anderen Hochschulen neue Möglichkeiten ergeben.

Worauf achten Arbeitgeber aus der Wirtschaft?

"Auch Naturwissenschaftler müssen wirtschaftliche Zusammenhänge kennen. Das ist heute wichtiger denn je", sagt Gerd Romanowski vom VCI. Ein Zweitstudium in BWL sei dafür nicht erforderlich. "Das ist zwar nützlich, aber im Vorstellungsgespräch zeigt sich in der Regel schnell, ob jemand wirtschaftliche Grundkenntnisse besitzt."

Auch Praktika oder Berufserfahrung, zum Beispiel durch eine Stelle als Werkstudent, sollte man unbedingt mitbringen. "Wer keine Praktika oder Arbeitserfahrung vorweisen kann, wird es selbst bei einer sehr guten Abschlussnote schwer haben", sagt Philipp Benden. "Im Vorteil ist, wer nachweisen kann, dass er schon während des Studiums in wirtschaftlichen Zusammenhängen gedacht hat." Doch nicht jedes Praktikum ist gleich gut angesehen. Personalchefs bevorzugen häufig Bewerber, die als Praktikanten bei renommierten Unternehmen gearbeitet haben. Besonders gut ist, wenn man noch ein ausführliches Praktikumszeugnis mitliefert.

Pluspunkte bringt auch ein Auslandssemester. Die fachliche Vertiefung steht dabei gar nicht so sehr im Vordergrund, sondern vielmehr die Erfahrung: Grundsätzlich beweist man mit einem Auslandsaufenthalt Mut und die Bereitschaft, sich Herausforderungen zu stellen. "Das kommt bei Arbeitgebern immer gut an", sagt Gerd Romanowski.

"Praktika in Unternehmen interessieren mich nicht, ich will Grundlagen erforschen"

Timon Thomas 22, studiert Physik an der Uni Potsdam. Nach dem Abschluss will er in die Wissenschaft.

"Schon im ersten Semester in Physik war mir klar, dass ich einen Master dranhängen werde. Das machen alle so. Warum, habe ich erst später verstanden: Im Bachelor bekommt man nur einen Überblick der Physik bis zum Jahr 1950. Die spannende Forschung des letzten halben Jahrhunderts kommt erst im Master dran. Den habe ich gerade angefangen. Am Anfang haben wir kurz Stoff aus dem Bachelor nachgeholt und lernen jetzt viel Neues. Nächstes Semester werden wir dann selbstständiger forschen. Ich bin froh darüber, wenn ich mir Stoff selbst aneignen darf, verziehe mich gern mit Büchern in die Bibliothek. Nach dem Master möchte ich in der Forschung arbeiten. Zwar sind die Arbeitsverträge im wissenschaftlichen Bereich oft befristet, aber das schreckt mich nicht ab. Ich denke, das kann sogar Vorteile haben: Man muss seine Arbeit gut machen, sonst wird man nicht weiter empfohlen. Den Uni-Betrieb habe ich schon ein bisschen kennengelernt. Seit drei Jahren arbeite ich als Tutor an der Uni und helfe Erstsemestern beim Eingewöhnen in den Uni-Alltag. Parallel dazu werte ich am Leibniz-Institut astrophysische Daten aus. Praktika in Unternehmen interessieren mich gar nicht. Das ist mir zu anwendungsorientiert, ich möchte lieber Grundlagen erforschen. Nach dem Abschluss plane ich, die Uni zu wechseln. Das gehört zu einer wissenschaftlichen Karriere einfach dazu."

"Nur wenige schaffen es, neben dem Studium ein Praktikum zu machen"

Laura Kloeters 25, studiert Chemie in Düsseldorf. Für ein Forschungspraktikum war sie an der Uni in Amsterdam.

"Leider zählen in Chemie Bachelor- und Masterabschlüsse wenig. Wer später einen guten Job haben will, muss promovieren. Das wusste ich von Anfang an, deshalb habe ich nach dem Bachelor einen Master drangehängt. Jetzt bin ich im fünften Semester. Mein Alltag sieht so aus: Von halb neun bis zwölf Uhr mittags besuche ich Vorlesungen, nachmittags forschen wir im Labor weiter. Das kostet viel Zeit. Nur wenige Kommilitonen schaffen es, nebenher ein freiwilliges Praktikum in der Industrie zu machen – ich leider auch nicht. Dabei hat die Uni ganz gute Kooperationen. Aber für ein Forschungspraktikum war ich vier Monate lang an der Vrije-Universität in Amsterdam. Mein Studium verlängert sich deswegen um ein Semester, bereut habe ich den Aufenthalt aber nicht. In Amsterdam habe ich in der medizinischen Chemie nach neuen Wirkstoffen geforscht. Erste Ergebnisse konnte ich bereits auf einem Kongress vorstellen und Kontakte zu Doktoranden knüpfen. Momentan erforsche ich in meiner Masterarbeit Farbstoffe für organische Leuchtdioden. Das Thema möchte ich in meiner Doktorarbeit vertiefen. Falls es nicht sofort mit einer Promotionsstelle klappt, werde ich erst ein Praktikum bei einem Industrieunternehmen machen. Meine berufliche Zukunft sehe ich ohnehin nicht an der Uni."