Wie fühlt sich Reue an? Und wie zeigt sie sich im Gesicht? Eine Sozialpsychologin, zwölf Fragen zu Schuld und Reue: Beat the Prof!

Friederike Funk ist Sozialpsychologin und forscht und lehrt an der Universität zu Köln. Sie interessiert sich für alltägliche Phänomene des Gerechtigkeitsempfindens (zum Beispiel Strafbedürfnis und Verzeihen). Nach dem Studium an der Universität Koblenz-Landau hat sie an der Princeton University in den USA promoviert. Im Fokus ihrer aktuellen Forschung stehen soziale Kognitionsmechanismen der Reuewahrnehmung.