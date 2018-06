Die einen gehen nicht zur Wahl, weil sie so frustriert sind. Die anderen regen sich über genau diese Einstellung auf. Drei junge Stimmen aus Italien über ihr Land

Italiens Jugend ist frustriert. Die Jugendarbeitslosigkeit liegt bei 32 Prozent, drei Viertel der 18-bis- 35-Jährigen müssen noch bei ihren Eltern wohnen. Und nach einer Jugendstudie des Thinktanks Istituto Toniolo sind die jungen Italiener besonders schlecht auf die etablierten Parteien zu sprechen. Sie machen die Führungsschicht verantwortlich dafür, dass ihre Jobaussichten miserabel sind und sie immer später auf eigenen Beinen stehen können.

Knapp 40 Prozent der jungen Italiener wollen deshalb gar nicht wählen. Und wenn sie am 4. März zur Wahl gehen, dann werden wohl viele für die junge, populistische Fünf-Sterne-Bewegung stimmen. Wir haben einen Nichtwähler, einen Anhänger der Fünf-Sterne-Bewegung und eine junge Italienerin, die sich über ihre desinteressierten Freunde aufregt, zu ihrem Frust befragt.



"Mein Freund denkt an seinen Job und seine Hobbys – nicht an den Wahlkampf."

Alessia Smania © Hanna Gieffers

Alessia ist 18 Jahre alt, wohnt im Dorf Castello di Godego bei Venedig und macht dieses Jahr Abitur

"Mein Freund ist eingeschlafen, als wir uns vor ein paar Wochen die TV-Debatte angeschaut haben. Er denkt hauptsächlich an seinen Job und seine Hobbys und interessiert sich nicht dafür, wie es mit unserem Land weitergeht. Er hat das Gefühl, dass seine Stimme eh nichts ändert. In einem Zeitungsartikel habe ich gelesen, dass sieben von zehn Erstwählern nicht zur Wahl gehen wollen.

Ich sehe es als meine Pflicht, mich zu informieren und wählen zu gehen. Es ist das erste Mal, dass ich das kann, natürlich mache ich das. Es frustriert mich, dass viele Leute in meinem Alter nicht wählen gehen wollen. Von anderen Bekannten habe ich gehört, dass sie einfach das nehmen, was ihre Eltern wählen. Wie kann man so bequem und blind sein? Meistens kommt dabei die populistische Partei Lega raus. Andere lassen ihren Frust über das aktuelle System heraus, indem sie die Fünf-Sterne-Bewegung wählen. Diese Partei randaliert zwar gegen das System, ist aber auch populistisch und hat vor allem keine Vision für Italien. Ich gebe auf jeden Fall meine Stimme ab, ich weiß nur nicht, wo ich mein Kreuz mache. Keine der großen Parteien hat gute Vorschläge für mich und meine Freunde, die kleinen Parteien sind zu unbedeutend.

Ich bin Deutsch-Italienerin, meine Mutter kommt aus Stuttgart. Die deutsche Fernsehdebatte zwischen Merkel und Schulz fand ich toll, die beiden waren sehr höflich und haben die andere Person ausreden lassen. In Italien sind die Ideen der Politiker nicht so klar. Ich hatte Probleme, die Wahlprogramme auf den Internetseiten zu finden und ihre Vorschläge zu verstehen. Statt der Inhalte sind nur die Köpfe wichtig.



Die konservative Partei Forza Italia richtet ihren Wahlkampf ganz nach dem Ex-Premier Silvio Berlusconi aus, obwohl er wegen Steuerhinterziehung verurteilt wurde und deshalb gar nicht kandidieren darf. Der Wahlkampf ist zu einer TV-Show geworden, in der es nur um Oberflächlichkeit geht. Ich schaue mir nun weiter die Wahlprogramme an oder spreche mit meinen Eltern über die aktuellen Entwicklungen. Beim Abendessen diskutiere ich oft mit meinem Vater, wir haben ganz unterschiedliche politische Ansichten. Er will eine Zentrumspartei wählen, ich bin eher links. Wahrscheinlich werde ich mich kurz vor der Wahl für die Partei entscheiden, die ich am wenigsten schlimm finde.

Wie meine Zukunft hier in Italien aussehen soll, weiß ich nicht. Ich mache bald Abitur und diskutiere oft mit meinen Freundinnen auf dem Schulhof. Viele haben Angst davor, später keinen Job zu finden. Alle strömen deshalb zur Uni. Auch wenn sie gar nicht genau wissen, wo sie später arbeiten möchten. Bislang ist dieser Frust noch nicht in Wut umgeschlagen, nur das Gefühl von Resignation macht sich breit. Wenn ich nicht einen Freund und mein Pferd Mela hier hätte, würde ich ins Ausland gehen zum Studieren.

Jetzt plane ich, in Padua Politikwissenschaften zu studieren. Ich würde gerne später als Politikerin arbeiten. Vielleicht kann ich so vom Inneren einer Partei heraus Dinge in Italien verändern. Anfangen würde ich mit der Bildungspolitik. Wir müssen in den italienischen Schulen zu viel stumpf auswendig lernen und werden zu wenig zum eigenen Denken angeregt."

"Viele meiner Freunde finden keinen richtigen Job, auch wenn sie studiert haben."

Alessandro Catanzaro © Privat

Alessandro ist 26 und studiert Kommunikationswissenschaften in Perugia

"Mir geht es relativ gut – wenn ich mein Leben mit dem von Freunden und Bekannten vergleiche. Ich kann studieren, meine Eltern sind Ärzte und unterstützen mich finanziell. Ich habe das Gefühl, dass mein Leben in den richtigen Bahnen verläuft. Doch für viele meiner Freunde ist das nicht der Fall. Ihre Eltern haben weniger Geld. Das größte Problem, für das bislang keine italienische Partei eine Lösung gefunden hat, ist die hohe Jugendarbeitslosigkeit. Sie liegt bei 32 Prozent.

Viele meiner Freunde finden keinen richtigen Job, auch wenn sie studiert haben. Sie müssen im Unternehmen ihrer Eltern mitarbeiten, haben schlecht bezahlte Aushilfsjobs, mit denen sie nur 400 Euro im Monat verdienen oder werden nur für 20 Stunden in der Woche angestellt. Wenn ich in einem Restaurant essen gehen will, müssen einige absagen, weil sie gerade nicht genug Geld haben. Ich bin mir sicher, dass es unseren Eltern besser ging, als sie in unserem Alter waren. Das macht mich unheimlich traurig und wütend.