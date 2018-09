Bringt es etwas, eine Stelle zu reiben, an der wir uns gestoßen haben? Welche Tiere werden gerne gekitzelt? Zehn Fragen zu unseren Sinnen: Beat the Prof!

In der Serie "Beat the Prof" stellen Professorinnen und Professoren Fragen aus ihrem Fachgebiet. Dieses Quiz wurde von Prof. Jochen Staiger, Prof. Hans Scherberger und Dr. Manuela Schmidt erstellt. Sie arbeiten im interdisziplinären Forschungsverbund SFB 889 Cellular Mechanisms of Sensory Processing an der Uni Göttingen. Seit 2011 forschen Wissenschaftler hier zu den zellulären Prozessen der Sinnesverarbeitung.