Wer hier zehn Punkte holen will, muss mindestens Erasmus in der spanischen Hauptstadt gemacht haben. Denn wer weiß sonst, wo dort der beste Ort für ein erstes Date ist?

Madrid – die Stadt der Flamencotänzer, Tapas-Abende, Kunstmuseen und so weiter und so fort. Aber so richtig lernt man eine Stadt nur kennen, wenn man dorthin geht, wo einen kein Reiseführer hinbringt. Wenn man verkatert unbedingt was zu essen braucht – oder einen super Ort für ein erstes Date. Um dieses Quiz zu lösen, reicht es nicht, mal fünf Tage Stadttrip in Madrid gemacht zu haben. Volle Punktzahl schaffen nur die wahren Madrileños. Hier ist die Chance, zu beweisen, dass man erst nach sechs Monaten Fiestafiestafiesta Madrid wirklich kennt.