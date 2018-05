Was passiert, wenn man nur noch Proteinriegel isst? Für wen lohnen sich Schrittzähler nichtg? Und wie wird man eigentlich Fitness-Coach? Ein Prof, zehn Fitnessfragen.

Tim Bindel ist Professor für Sportpädagogik und Sportdidaktik an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz. Er interessiert sich vor allem für sportpädagogische Jugendforschung und Sportethnografie. Aktuell forscht er zu Sport, Kreativität und Digitalisierung, Methoden der Sozialen Arbeit im Sport und Fitnesslifestyle. Hierzu hat er eine 18-monatige Selbststudie in der Fitnesskultur durchgeführt.