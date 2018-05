Irland stimmt heute über das Abtreibungsverbot ab. Zwei junge Frauen erzählen von heimlichen Abbrüchen im Ausland und warum sie für eine Legalisierung sind.

Ailbhe Coleman, 21, studiert Rechtswissenschaften in Dublin. Gerade macht sie ein Erasmus-Semester in Stockholm.

"Als ich an Ostern in Irland war und überall Plakate der Abtreibungsgegner sah, wurde ich wütend. Ich studiere gerade ein Semester in Stockholm und komme aus Castletown, einem kleinen Dorf im Osten Irlands. Nach den Feiertagen musste ich wieder zurück nach Schweden fliegen. Auf dem Weg zum Flughafen in Dublin hingen auf einmal Anti-Abtreibungsposter mit Bildern von Föten an den Hauswänden. Darunter wurden in Großbuchstaben Lügen verbreitet. Zum Beispiel, dass Frauen durch das neue Gesetz noch im sechsten Monat abtreiben dürfen.



Das stimmt einfach nicht. Sollte das Referendum zum Abtreibungsgesetz Erfolg haben, können Frauen ihre Schwangerschaft in den ersten drei Monaten abbrechen. Da wusste ich, dass ich für die Wahl zurückkommen muss, auch wenn ich mir den Flug eigentlich nicht leisten kann. Eine Briefwahl gibt es nicht.



Früher habe ich mich kaum mit dem Thema beschäftigt. Mit Freunden oder meiner Familie habe ich auch nicht darüber gesprochen. Ich bin auf eine katholische Schule gegangen, dort waren Schwangerschaftsabbrüche eh ein totales Tabuthema. Im Sexualkundeunterricht haben uns die Lehrer vor allem vermittelt, dass wir keusch sein sollen. Verhütung erwähnten sie nur am Rande. Mir war damals nicht bewusst, was unsere Gesetzeslage für schwangere Frauen bedeutet.



Nach der Schule zog ich nach Dublin und fing dort an, Rechtswissenschaften zu studieren. Gleich im ersten Semester haben wir uns mit einem Fall befasst, bei dem 1992 ein 14-jähriges Mädchen vergewaltigt wurde und abtreiben wollte. Aber sie durfte nicht. Erst als das Gericht anerkannte, dass sie suizidgefährdet war, wurde ihr das Recht zugesprochen, ins Ausland zu reisen und dort abzutreiben.

In Irland kann eine Schwangerschaft nur abgebrochen werden, wenn eine Frau in Lebensgefahr schwebt. Ansonsten nicht. Das muss man sich einmal vorstellen! Abtreibungsgegner behaupten, dass in unserem Land das Recht der Frau und des Fötus gleichgestellt ist. Das stimmt aber nicht: Das Leben der Ungeborenen ist viel besser geschützt. Der Wille der Mutter wird überhaupt nicht beachtet.

Ich las immer mehr über das Thema. Im Schnitt reisen täglich bis zu zehn irische Frauen nach Großbritannien, um dort abtreiben zu können. Die Zahlen sind wahrscheinlich viel höher. Das heißt, wir alle müssten eine Frau kennen, die davon betroffen ist.

Am Ende des ersten Semesters war mir klar: Diese Verfassungsklausel muss weg. Jede Frau soll das Recht haben, selber über ihren Körper zu entscheiden. Ich marschierte bei Protesten in Dublin mit und demonstrierte auf dem Campus für die Aufhebung der Abtreibungsklausel.



Das einzig Gute an diesem Referendum ist, dass die Menschen endlich öffentlich über Abtreibungen diskutieren.

Gleichzeitig wollte ich die Leute in meinem Umfeld zum Umdenken anregen. Gleich im ersten Semester sprach ich meine Eltern darauf an. Meine Mutter war für das Verbot. Das hat mich überrascht. Dann erzählte sie mir zum ersten Mal, dass sie vor vielen Jahren eine Freundin nach England begleitet hat, die ihr Kind abtreiben wollte.



Sie waren beide 19 Jahre alt, als die Freundin schwanger wurde. Der Freund wollte das Kind nicht und sie selbst konnte es nicht alleine finanzieren. Ihrer Familie sagte sie nichts, die waren streng katholisch und hätten sie nicht unterstützt. Also half ihr meine Mutter und fuhr mit ihr heimlich nach England.



Jahrelang hat meine Mutter niemandem davon erzählt. Mit wem hätte sie auch reden sollen? Meine Mutter ist auch sehr katholisch aufgewachsen und als Kind regelmäßig in die Kirche gegangen. Abtreibung galt als große Sünde. Sie fühlte sich so schuldig und redete sich ein, das Kind ihrer Freundin könnte leben, wenn sie der Freundin gut zugeredet hätte. Es kam ihr so vor, als ob sie Teil eines Verbrechens geworden war.



Als ich all das hörte, war ich erst sprachlos und unendlich traurig. Mit so einer emotionalen Geschichte hatte ich nicht gerechnet. Wir haben lange geredet, auch in den Tagen und Wochen danach. Es war schwer sie zu überzeugen, dass sie nichts Falsches getan hat. Ich sagte ihr immer wieder: Wären Abtreibungen legal gewesen, hätte deine Freundin Beratung von irischen Ärzten bekommen und du müsstest dir keine Vorwürfe machen. Sie hat mir lange zugehört und später mehr über das Thema gelesen. Aber es hat ein Jahr gedauert, bis wir einer Meinung waren.



Das krasse ist, dass sie jetzt nicht nur gegen das Abtreibungsverbot ist, sondern sogar Wahlkampf für das Referendum betreibt. Sie geht von Haustür zu Haustür und versucht die Leute zu einem Ja zu bewegen. Ein Ja für die Abschaffung des Verbots und ein Ja für mehr Rechte von Frauen.



Das einzig Gute an diesem Referendum ist, dass die Menschen endlich öffentlich über Abtreibungen diskutieren. Bisher waren es nur ein paar Aktivistinnen und Feministen, die darüber gesprochen haben. Der Rest des Landes hat geschwiegen und das Thema verleugnet. Mittlerweile erzählen Betroffene auf Blogs, Facebook-Seiten und in der Presse, was ihnen widerfahren ist. Sie teilen traumatische Erlebnisse, von Abbrüchen in Flugzeugtoiletten und illegalen Pillen. Wir müssen noch einiges aufarbeiten, auch in der Zeit nach dem Referendum."