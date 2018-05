2.500 Euro verdient sie mit getragener Unterwäsche. Früher mit ihrer eigenen, heute hat sie dafür 35 Mitarbeiter. Das anonyme Gehaltsprotokoll einer Fetischunternehmerin

Name: anonym

Branche: Textilwaren, Onlinemarketing

Berufsbezeichnung: Unternehmerin für Textilwaren

Monatliches Gehalt: rund 2.500 Euro

Es gibt keinen leichteren Weg, Geld zu verdienen, als mit einem Fetisch. Der, den ich in meinem Unternehmen bediene, sind getragene Höschen. Das erste Höschen, das ich verkauft habe, war ein schwarzer Spitzentanga. Der wurde in Internetforen als besonders beliebt bezeichnet. Ich trug ihn 24 Stunden und bekam dafür 50 Euro. Kein schlechter Deal. Etwa zwei Jahre lang habe ich daraufhin bei Ebay-Kleinanzeigen meine getragenen Höschen verkauft. Manchmal wurde mein Account dort gesperrt, weil das eigentlich nicht erlaubt ist. Dann habe ich mir einen neuen erstellt.

Die Idee hatte ich vor etwa vier Jahren. Da hatte ich eine Dokumentation über Höschenautomaten in Japan gesehen: Die stehen dort wie Kaugummiautomaten in den Straßen rum, nur dass man daraus getragene Höschen ziehen kann und keine Kaugummis. Eine super Geschäftsidee, dachte ich. Diesen Fetisch gibt es bestimmt auch in Deutschland. Warum also nicht auch hier Geld damit verdienen? Einen Schlüppi trägt man ja sowieso tagtäglich. Nach dem Tragen muss man ihn einfach nur verschicken, statt in die Wäsche zu werfen.

Wer zuverlässig liefert, kann gut verdienen

Ich wollte immer schon ein eigenes Unternehmen gründen. Das Geschäft mit den Höschen schien da vielversprechend: wenig Aufwand, viel Ertrag. Das Fetischgeschäft ist sehr lukrativ, weil es wenige machen. Wer in der Branche zuverlässig liefert und eine Nische bedient, kann gut verdienen.

Also habe ich vor zwei Jahren einen eigenen Onlineshop für getragene Höschen aufgebaut. Durch meine eigenen Erfahrungen mit dem Verkauf wusste ich, wie die Kunden hier funktionierten. Meistens wollen sie einen in eine leicht schmuddelige Unterhaltung verwickeln, das ist für viele wichtiger als das Höschen selbst. In meinem Unternehmen wollte ich das vermeiden. Ich habe deshalb Trägerinnen und Träger, die die Höschen tragen, die Kommunikation mit dem Kunden läuft aber ausschließlich über mich.

Serie "Das anonyme Gehaltsprotokoll" Wir sollten mehr über Geld sprechen! Dehalb protokollieren wir das erste Gehalt aus unterschiedlichen Perspektiven. Über eure Branche sollte man berichten? Schreibt uns an leser-campus@zeit.de. Alle Beiträge gibt's auf unserer Serienseite zum anonymen Gehaltsprotokoll.

Mitdiskutieren

Zur Unternehmensgründung hatte ich Zweifel. Aber nicht, weil ich Angst davor hatte, was andere Leute von meinem Vorhaben halten. Sondern eher, ob das überhaupt klappen und ob der Kontakt mit den Kunden funktionieren würde. Ich habe dann ungefähr 500 Freunde und Bekannte per Facebook angeschrieben und gefragt, ob sie als Trägerinnen oder Träger bei meinem Onlineunternehmen mitmachen wollen. Die meisten Leute, die mir geantwortet haben, fanden meine Anfrage witzig und ein bisschen verrückt. Es kamen aber auch Antworten wie "Belaste mich nicht mit so einem Scheiß", "Du verbaust dir deine Zukunft" oder die Frage: "Brauchst du Hilfe?" Mir war das ziemlich egal.