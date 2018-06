Wie überzeuge ich meinen Chef? Und wie geht man am besten mit Bestechung um? Dieser Prof ist Experte in sozialer Intelligenz – beat him!

Clemens Albrecht ist Professor für Kultursoziologie an der Universität Bonn. An der Universität Koblenz hat er das Wahlfach Sozioprudenz aufgebaut und überträgt diesen Ansatz im Rahmen des Masters Soziologie auf Organisationsentwicklung und Personalführung.

Sozioprudenz nutzt Erkenntnisse der Soziologie und Sozialpsychologie, um kluge Lösungen für Probleme des Alltagshandelns zu finden. Wie gestalte ich einen geselligen Abend, damit ihn alle interessant finden? Wie vermeide ich bei einer Familienfeier Streit? Wem mache ich welches Geschenk und was will ich damit erreichen?