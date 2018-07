Wir wollen wissen, wie das ist: Was hast du schreiben lassen? Und hast du es bereut? Dafür brauchen wir deine Hilfe. Auch falls du nie einen Ghostwriter beauftragt hast.

Mal bei einer Klausur spicken, das macht jeder. Auch dass die Mitbewohnerin die Hausarbeit noch mal liest, ist normal. Aber eine gesamte Arbeit von jemand anderem schreiben lassen? Niemand weiß, wie viele Studierende in Deutschland das schon einmal gemacht haben. Bei einer Studie aus dem Jahr 2012 wurden Studierende gefragt, ob sie schon mal jemanden bezahlt hätten, um eine Studienarbeit für sie anzufertigen oder um dabei zu helfen – und nur 0,6 Prozent sagten, dass sie das schon gemacht hätten. Bei denen, die es noch nicht getan hatten, lag die Bereitschaft dafür auf einer Skala von null (sehr unwahrscheinlich) bis fünf (sehr wahrscheinlich), bei 0,4. Ein Massenphänomen ist Ghostwriting also nicht.



Dabei ist der Zugang zu Ghostwritern durch das Internet sehr einfach. Die Agenturen treten professionell auf, manche geben an, Dutzende Autorinnen und Autoren zu haben, die für sie Arbeiten verfassen. Einen Einblick in die Ghostwritingindustrie hat vor drei Jahren ZEIT CAMPUS geworfen. Auch private Ghostwriter gibt es – einer hat uns im anonymen Gehaltsprotokoll seine Geschichte erzählt.



Die Arbeit der Agenturen ist nicht illegal – jede und jeder darf so viele wissenschaftliche Arbeiten schreiben, wie sie oder er will. Auch so eine Arbeit zu kaufen, ist erlaubt. Nur, sie anschließend unter dem eigenen Namen einzureichen, ist verboten. Denn bei jeder wissenschaftlichen Arbeit müssen Studierende eine eidesstattliche Erklärung abgeben, dass sie die Arbeit eigenständig und ohne fremde Hilfe verfasst haben.



Wir wollen jetzt von euch, unseren Leserinnen und Lesern, wissen: Habt ihr schon mal eine Arbeit gekauft? Und wenn ja, welche? Seid ihr erwischt worden? Und habt ihr ein schlechtes Gewissen? Dafür haben wir einen Fragebogen angefertigt, den ihr ausfüllen könnt, egal, ob ihr schon mal eine Arbeit habt schreiben lassen oder nicht. Wir wollen nämlich auch von euch hören, falls ihr niemals einen Ghostwriter beauftragen würdet.



Die Daten werden wir vertraulich behandeln – wir fragen nicht nach Namen und Orten, wir wollen auch niemanden verurteilen, sondern eure Geschichten hören.

Update 17. Juli: Mehr als 1.300 Menschen haben sich an der Umfrage beteiligt. Wir haben sie nun geschlossen. Vielen Dank! Mehr dazu in Kürze bei ZEIT Campus ONLINE.