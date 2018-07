Was soll ein Architekturstil repräsentieren? Und welcher Weg kommt uns länger vor: in die Stadt rein oder aus der Stadt raus? Beat the Prof Architekturpsychologie!

Jörg Kurt Grütter war Professor für Architekturtheorie an der Fachhochschule Bern, Gastprofessor an der europäischen Niederlassung des Southern California Institute of Architecture (SCI-Arc) in Vico Morcote, an der Art University im iranischen Esfahan und an der Namibia University of Science and Technology in Windhoek. Neben seinen Forschungsarbeiten zum Thema Architekturwahrnehmung, zu dem er verschiedene Publikationen verfasst hat, leitet er ein eigenes Architekturbüro in Bern.