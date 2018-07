Dieses Quiz schaffen Sie auch bei 34 Grad. Weil sich bei der Hitze eh niemand konzentrieren kann: elf Fragen zu den einzigen Songs, auf die es jetzt ankommt – Sommerhits.

Früher saß man bei Mama und Papa pubertär-genervt auf der Rückbank, auf dem Weg in den Sommerurlaub, als im Radio der Sommerhit des Jahres 2004 lief. Heute sitzt man erwachsen-genervt in der Bibliothek oder im Büro, schwitzt und fragt sich, wo die schönste Zeit des Lebens geblieben ist. Wir wollen sie zumindest für einen Nachmittag zurückholen. Deshalb haben wir elf Fragen gesammelt, die man sogar am Freitagnachmittag bei 34 Grad nach sechs Stunden harter (okay, mittelproduktiver) Arbeit noch beantworten kann. Und für alle, die danach keine Lust mehr auf die Bibliothek haben, gibt es eine Spotify-Playlist mit den Sommerhits der letzten 28 Jahre. Falls ihr die Ohrwürmer das ganze Wochenende nicht mehr loswerdet: Sorry.