Was hat Mensch-ärgere-dich-nicht mit Religion zu tun? Warum spielen Hunde? Und was ist das kulturhistorisch Besondere an Skat? 14 Fragen übers Spielen. Beat the prof!

Prof. Dr. Jens Junge ist seit 1984 in der Spielebranche als Unternehmer und Dozent aktiv. An der design akademie berlin, SRH Hochschule für Kommunikation und Design hat er das Institut für Ludologie gegründet und ist dort Leiter des Studiengangs Game Studies.