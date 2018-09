Keiner dominiert die Brillenmode Deutschlands aktuell wie Hans-Georg Maaßen, ihn erkennt jeder sofort an der Augenpartie. Aber können Sie das auch bei anderen Politikern?

[M] ZEIT ONLINE Foto: Michael Gottschalk/dpa; Kay Nietfeld/dpa; Markus Schreiber/AP Photo

Die Brille ist das Markenzeichen des Politikers – wenn das einer verstanden hat, dann Hans-Georg Maaßen. Er war die vergangenen Wochen in allen deutschen Medien zu sehen und dank seiner kleinen kreisrunden goldenen Nickelbrille sofort zu erkennen. Die Briten gaben der Welt John Lennon, die Deutschen gaben ihr Hans-Georg Maaßen. Aber nicht nur den: Eine neue Brille markiert für Politiker immer auch einen Schritt in einen neuen Lebensabschnitt – so legte etwa Karl-Theodor zu Guttenberg 2011 nicht nur sein Amt als Verteidigungsminister nieder, sondern damit auch seine runde Brille.



Brillen definieren Politikerinnen und Politiker, weil sie oft das einzige sind, was sie wirklich herausstehen lässt, in einer Branche, in der fast alle mittleren Alters, im Anzug mit Krawatte oder im Kostüm unterwegs sind. Die Brille kann da den Charakter schärfen. Hans-Georg Maaßen hat da einen Volltreffer gelandet, den erkennt jeder sofort. Aber wie ist das mit anderen Politikern?