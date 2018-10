Im Prinzip schon. Allerdings steigen über die Jahre auch die Preise – für Lebensmittel, Wohnen und alles weitere. Je höher die Preise, desto weniger kann man sich vom selben Einkommen kaufen. 2010 lag der Elternfreibetrag bei 1.605 Euro. Ein Einkommen, das 2010 nach der Berechnung also keinen Bafög-Anspruch ergeben hatte, ergab auch 2016 keinen Anspruch, weil die Freibeträge nicht erhöht worden sind – dabei waren aber sechs Jahre lang die Preise gestiegen. Das Einkommen hatte also an Wert verloren, die Eltern waren ärmer worden. Deshalb müssen auch die Elternfreibeträge alle paar Jahre an die Einkommens- und Preisentwicklung angepasst werden. Die Streitfrage zwischen DSW und Bundesregierung ist nur: Wann genau – und wie oft. Auf der Heyde kritisiert, dass die Regierung eine Erhöhung erst zu 2019 plant und nicht schon zum Wintersemester 2018 die Beiträge erhöht hat.