Was heißt eigentlich Binge Watching? Welche deutsche Serie hat die meisten Folgen? Und welche ist die beliebteste? Zehn Fragen zum Phänomen Serie: Beat the Prof!

Dr. Niels Penke ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Germanistischen Seminar der Universität Siegen, wo er von 2015 bis 2018 die Forschungsstelle Populäre Kulturen koordinierte. In seiner Forschung beschäftigt er sich mit verschiedenen Phänomenen der Populärkultur, aber auch mit ihrer Theorie und Geschichte. Veröffentlichungen erschienen von ihm in diesem Zusammenhang vor allem zu Horror und Fantasy, zum Kleinen Vampir, Harry Potter und Vikings. Gerade hat Penke gemeinsam mit Matthias Schaffrick das Buch Populäre Kulturen zur Einführung herausgebracht.