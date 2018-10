Wie gelangt Mikroplastik in die Umwelt? Und was passiert eigentlich mit den kompostierbaren Plastiktüten im Biomüll? Ein Professor, 12 Fragen: Beat the Prof!

Dr. Manfred Tacker ist Leiter der Studiengänge Verpackungstechnologie, Nachhaltiges Ressourcenmanagement und Packaging Technology and Sustainability an der FH Campus Wien. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Entwicklung nachhaltiger und kreislaufwirtschaftsfähiger Verpackungen, Circular Design, Entwicklung von Methoden zur Bewertung der Nachhaltigkeit von Verpackungen und Sicherheit von Lebensmittelverpackungen.

Gemeinsam mit seinen Kolleginnen und Kollegen entwickelt er gerade umfassende Bewertungsmethoden für die Nachhaltigkeit von Verpackungen. Weil diese recycelbar, möglichst ressourceneffizient und umweltschonend sein sollen, aber gleichzeitig auch das Füllgut gut schützen und Verderb verhindern müssen, ist das eine komplexe Aufgabe. Die Optimierung nur eines dieser Faktoren wäre ökologisch nachteilig, also müssen alle wichtigen gemeinsam betrachtet werden.