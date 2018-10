Er wohnt mietfrei und ist immer im Dienst: Ein Pfarrer verrät, was er tut, wenn ein 70-jähriger sich outet, und was er unter dem Talar trägt. Das anonyme Gehaltsprotokoll

Ob ein Gottesdienst gut bei der Gemeinde ankam, merke ich um halb elf an der Kirchentür. "Schönen Sonntag" heißt: heute leider keine Glanzleistung. Vielleicht weil ich mal wieder zu schnell geredet oder die Bibelstelle mit etwas zu viel akademischem Eifer interpretiert habe. Vielleicht aber auch, weil ich eine andere politische Sicht vertrete als einige meiner Schäfchen. Kürzlich habe ich kritisch aus dem Video einer örtlichen AfD-Veranstaltung zitiert und von einer offenen Gesellschaft gepredigt, in der wir erkennen, was uns miteinander verbindet – das stößt nicht bei allen auf Zustimmung. Ich mag es nicht, so moralisch von der Kanzel herab zu reden. Aber manchmal geht es nicht anders.

Für eine Predigt brauche ich manchmal zwei Stunden, gelegentlich aber auch acht. Um zu verstehen, was die Bibelstelle wirklich bedeutet, lese ich sie im Original auf Hebräisch oder Altgriechisch nach. Dann versuche ich, sie auf unser heutiges Leben zu übertragen. Meine AfD-Predigt, wie ich sie nenne, beruhte zum Beispiel auf dem Galaterbrief 6,2: "Einer trage des andern Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen." Ich hab die Gemeinde gefragt: Wer sind eigentlich diese Anderen für uns, was sind ihre Lasten und wie können wir ihnen helfen? Damit meinte ich etwa die Geflüchteten. Ich wollte dazu aufrufen, den Populisten nicht tatenlos das Feld zu überlassen.

Ich versuche auch, auf die Bedürfnisse meiner Gemeindemitglieder einzugehen: Kürzlich vertraute mir ein 70-Jähriger an, dass er sich im Altersheim als schwul geoutet hat. Vielleicht mache ich mich also bald mit einer Predigt für eine zeitgemäße kirchliche Sexualmoral bei einigen Hardlinern unbeliebt.

Im Frühjahr habe ich mein Vikariat abgeschlossen. Das ist eine zweijährige Praxisphase, die auf das Theologiestudium folgt und in der man von einem Mentor betreut wird. Wenn in zwei Jahren mein Probedienst zu Ende geht, werde ich verbeamtet. Dann bin ich Anfang 30 und knapp zehn Jahre Ausbildung liegen hinter mir.

Als Pfarrer im Probejahr lebe ich jetzt mit meiner Frau und unseren beiden Kindern in einer Kleinstadt, in einem Pfarrhaus, das der Kirche gehört. Das ist kein ganz normales Wohnhaus: Ich bekomme es von der Landeskirche gestellt und wohne mietfrei. Dafür wird aber eine Ausgleichszahlung von knapp 800 Euro von meinem Gehalt abgezogen. Lohnsteuer und Krankenversicherung gehen noch weg und natürlich müssen auch Pfarrer Kirchensteuer zahlen. Von 4.475,37 Euro brutto bleiben am Ende rund 2.900 Euro übrig. Mit steigender Anzahl an Dienstjahren erreiche ich als Beamter dann höhere Besoldungsstufen. Als Arbeiterkind verdiene ich so jetzt schon mehr als meine Eltern. Das finde ich angemessen; es entlohnt die hohen Anforderungen, die mein Beruf an mich stellt.

"Ich wurde auch schon gefragt, wie man wieder eintreten könne."

Pro Woche arbeite ich etwa 40 bis 60 Stunden, aber gefühlt bin ich ständig im Dienst: Es kann sein, dass ich kurzfristig jemanden beerdigen muss oder auf dem Spielplatz angesprochen werde, obwohl ich dort nicht Pfarrer, sondern Familienvater bin. Oft zeigen sich die Leute enttäuscht von der Kirche, aber ich wurde auch schon gefragt, wie man wieder eintreten könne. Da dachte ich erst, ich hätte mich verhört.

Obwohl ich versuche, nicht über 50 Wochenstunden zu kommen, finde ich die Intensität meiner Arbeit aussagekräftiger als die Stundenzahl: Einen dreistündigen Empfang, bei dem ich Reden zuhöre und mit Sekt anstoße, verbuche ich als netten Abend. Anstrengender ist es, abends nach Schuldienst, Kindergartenbesuch und Ausschusssitzungen noch für ein Liebespaar da zu sein, das ich trauen soll. Oder jemandem Trost zu spenden, die ihren Mann oder Vater verloren hat. Ich möchte den Menschen in diesen Momenten geben, was sie brauchen. Aber gleichzeitig muss ich schon überlegen, wie ich ihre Erzählungen in die Ansprache einfließen lassen kann.



Früher habe ich mir währenddessen nicht mal Notizen gemacht, um den Leuten beim Gespräch in die Augen zu schauen. Aber diese Aufmerksamkeit geht zulasten meines Langzeitgedächtnisses: Einmal war ich überrascht, bei einer Hochzeit den Ehemann zu sehen. Ich hatte ihn gedanklich einem anderen Paar zugeordnet. Deswegen weiß ich heute: Je mehr ich beim Treffen festhalte, desto besser. Vielleicht frage ich auch bald nach einem Foto.