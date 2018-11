"Warum ist der Himmel blau?" ist ein Kinderfragenklassiker. Nach diesem Quiz wissen Sie es. Dazu: Zehn weitere Fragen zu Farben, die Sie sich noch nie gestellt haben.

Christoph Witzel ist Nachwuchswissenschaftler im Bereich der experimentellen Wahrnehmungspsychologie an der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Er forscht vor allem zur Farbwahrnehmung und deren Bezug zu Sprache und Vorwissen. Er untersucht unter anderem den Ursprung und die Entwicklung von sprachlichen Farbkategorien (Rot, Orange, Gelb etc.), das Wissen um die typische Farbe (zum Beispiel, dass eine Banane gelb ist) und #TheDress.

Auch Professoren können bei einem Wissensquiz Fehler machen. Um den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Quiz einen fairen Vergleich zu ermöglichen, wurde das Quiz mit einer Stichprobe von Professoren und anderen Wissenschaftlerinnen aus dem Forschungsbereich visuelle Wahrnehmung vorgetestet. Die Profs beantworteten durchschnittlich 58 Prozent der Fragen richtig. Einzelheiten zu den Ergebnissen der Profs sowie genaue Erklärungen der richtigen Antworten gibt es auf dieser Sonderseite der Farbwahrnehmungsforschung in Gießen.