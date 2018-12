Braucht man Grammatik- und Vokabelhefte, um eine Sprache zu lernen? Und lernen Kinder Sprachen schneller als Erwachsene? Zehn Fragen im Beat the Prof zum Spracherwerb

Annick De Houwer ist Professorin für Spracherwerb und Mehrsprachigkeit. Sie erforscht vor allem die Entwicklung von mehreren Sprachen bei jungen Kindern. Sie versucht zu verstehen, was die Faktoren sind, die zu den großen Unterschieden in der frühen mehrsprachigen Entwicklung führen. Darüber hinaus erforscht sie das sozial-emotionale Wohlbefinden von Kindern, die in einer zweisprachigen Umgebung aufwachsen, unter anderem am Beispiel von mit Englisch-Deutsch und Polnisch-Deutsch zweisprachig aufwachsenden Zwei- bis Dreijährigen. Sie ist gerade dabei, die Forschungs- und Beratungsstelle für Mehrsprachigkeit und harmonische bilinguale Entwicklung international auszubauen.