Heute tauschen wir ganz selbstverständlich Euro gegen Dinge und Dienstleistungen. Aber wie war das früher? Neun Fragen zum Geld, die nur ein paar Minuten kosten.

Professor Michael North ist seit 1995 Inhaber des Lehrstuhls für Allgemeine Geschichte der Neuzeit an der Universität Greifswald und Ehrendoktor der Universität Tartu. Er ist Autor zahlreicher Publikationen zu Themen wie der Geschichte des Geldes und der Geschichte der Weltmeere. Zurzeit fungiert er als Sprecher des Internationalen Graduiertenkollegs Baltic Borderlands: Shifting Boundaries of Mind and Culture in the Borderlands of the Baltic Sea Region (zusammen mit den Universitäten Lund und Tartu). Das Quiz hat Herr North zusammen mit seinen Mitarbeitern Dr. Alexander Drost, Dr. Hielke van Nieuwenhuize und Lasse Seebeck erstellt.