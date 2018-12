Wer Martin Luther ist, wissen Sie natürlich. Aber wollte er eine Laienbibel oder den Laienkelch? Und was ist eine Begine? Elf knifflige Fragen zum Thema Kirche

Was wissen Sie eigentlich über die Kirche? © Akira Hojo/unsplash.com

Barbara Müller ist Professorin für Kirchengeschichte am Fachbereich Evangelische Theologie an der Universität Hamburg. Ihre Forschungsschwerpunkte sind die Geschichte der Alten Kirche und des christlichen Mittelalters. In ihrem jüngsten Buch "Klosterleben 2.0" beschäftigt sie sich mit der Digitalisierung in benediktinischen Klöstern.