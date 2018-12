Das Jahr war schwer genug, deshalb präsentieren wir Ihnen das einfachste Quiz des Jahres: Für alle, die zum Jahresende noch ein Erfolgserlebnis brauchen.

An den Feiertagen müssen auch Hochleistungstudentinnen und Überstundenjunkies mal rasten. 2018 habt ihr acht Stunden in der Bibliothek oder im Büro abgeliefert, seid danach noch zum Sport und all das trotz Donald Trump und Neuwahl des CDU-Vorsitzes. Jetzt gebt ihr sogar an den Feiertagen beim Abwasch 120 Prozent. Aber auch ihr seid in diesem harten Jahr bestimmt auch gescheitert. Deshalb verdient ihr einen schnellen Erfolg zum Jahresende: das leichteste Quiz des Jahres von ZEIT Campus ONLINE.



Regelmäßig erstellen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für ZEIT Campus ONLINE Quizze aus ihrem Fachbereich, damit unsere Leserinnen gegen sie antreten können. Dieses Jahr ging das unter anderem in Disziplinen wie Kommunismus, Fitness, WG-Leben und Büroalltag. Zum Jahresende haben wir alle Quizze und Fragen, die 2018 bei Beat the Prof gestellt wurden, ausgewertet. Wer nach einer schiefgegangenen Bescherung aber keine Lust mehr auf Frust hat, für den haben wir das leichteste Quiz des Jahres zusammengestellt: Die Wahrscheinlichkeit, beim obigen Quiz volle Punktzahl zu holen, liegt bei 66 Prozent.



Aus den Daten haben wir außerdem das schwerste Quiz des Jahres gebaut – die schwerste Frage des Quiz konnten nur etwa zehn Prozent unserer Leserinnen und Leser richtig beantworten. Wem das doch zu schwer ist, hier die – etwas leichteren – zehn schwersten Beat-the-Prof-Quizze des Jahres:

1. Beat the Prof: Soziale Intelligenz (durchschnittlich 34 Prozent richtige Antworten)

2. Beat the Prof: Sterben (35 Prozent)



3. Beat the Prof: Kommunismus/Marxismus (41 Prozent)

4. Beat the Prof: Mimik (42 Prozent)

5. Beat the Prof: Fußball-WM (44 Prozent)

6. Beat the Prof: Farben (45 Prozent)

7. Beat the Prof: Verpackungen und Recycling (45 Prozent)

8. Beat the Prof: WG-Leben (47 Prozent)

9. Beat the Prof: Spracherwerb (50 Prozent)

10. Beat the Prof: Mensa (50 Prozent)

Immer noch Zeit? Dann hier die Liste der beliebtesten Beat-the-Prof-Quizze des Jahres:

1. Beat the Prof: Fitness

2. Beat the Prof: Safer Sex

3. Beat the Prof: Sehen

4. Beat the Prof: Soziale Intelligenz

5. Beat the Prof: Scheidung

6. Beat the Prof: Prokrastination

7. Beat the Prof: Farben

8. Beat the Prof: Gewohnheiten

9. Beat the Prof: Kommunismus/Marxismus

10. Beat the Prof: Mimik