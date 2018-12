Ja. Dafür wurden die Vergabequoten teilweise verändert und durch neue ersetzt. Bisher läuft die Studienplatzvergabe wie folgt ab: 20 Prozent der Studienplätze gehen an die Abiturbesten, weitere 20 Prozent an Bewerberinnen und Bewerber mit angesammelten Wartesemestern, die verbleibenden 60 Prozent werden nach hochschuleigenen Auswahlverfahren vergeben. Durch den neuen Vertrag wird sich das ändern: Die Bestenquote bleibt bestehen, allerdings mit einer erhöhten Gewichtung von 30 Prozent. Die Noten zwischen den Ländern werden vergleichbar und wichtiger als die Ortswahl. Die Quote für Wartesemester fällt weg und wird durch eine Eignungsquote ersetzt, die 10 Prozent ausmachen wird. Die Quote für hochschuleigene Auswahlverfahren wird unverändert bei 60 Prozent liegen, die Abiturnote wird darin aber an Einfluss verlieren. Außerdem soll das Bewerbungsverfahren standardisiert werden.