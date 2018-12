Muslime glauben nicht, dass Jesus Gottes Sohn war. Doch das muss man auch gar nicht, um Weihnachten zu respektieren.

In unserem Wohnzimmer stand an Heiligabend noch nie ein Tannenbaum, sondern die Plastikpflanzen mit den roten Spitzen, die auch sonst dort standen. Als ich klein war, saßen meine Brüder, Cousins und ich vor dem Fernseher und Mama rollte in der Küche Fladen für unser Weihnachtsessen aus: Teigrollen mit Kartoffelfüllung, ein Familienrezept meiner Oma. Der Teig musste in Öl getränkt auf einem Stofftuch immer wieder ausgeweitet werden, bis er fast durchsichtig war. Dann füllten meine Mutter und mein Onkel die hauchdünnen Fladen: Mama hielt das eine Ende des Tuches hoch, mein Onkel hielt das andere Ende. Dann rollten sie es gemeinsam. Danach wurden die Röllchen abermals in Schneckenform gerollt und aufs Blech gelegt und kam in den Ofen. Dazu gab es Bulgursalat und eingerollte Weinblätter. Geschenke gab es keine.

Die Erwachsenen tranken türkischen Tee und uns Kindern kochte Papa Kakao mit Sprühsahne. Manchmal durften wir sogar selber sprühen. Mit der warmen Tasse in der Hand schauten wir Jack Frost auf DVD, bis wir einschliefen, während meine Eltern, meine Tanten und Onkel in der Küche quatschten und Sonnenblumenkerne knackten.

Am Abend des ersten Weihnachtstages gingen wir immer gemeinsam in den leeren Straßen spazieren. Hinter den erleuchteten Fenster hörte man Gespräche, Weihnachtsmusik und Gelächter. Ich blickte in die Wohnungen und freute mich immer, denn es sah genauso aus wie in den Filmen, die wir zuvor geschaut hatten. Bis heute hatten wir noch nie einen Baum, keine Gans und schenken uns nichts. Aber die Feiertage sind auch für uns besonders, weil wir als Familie zusammenkommen.

Das scheinen sich viele nicht vorstellen zu können. Denn ich als Muslima will offenbar Weihnachten abschaffen – oder mein Glaube soll zumindest ein Grund sein, dass Weihnachten langsam verschwinde: Gerade wurde die Integrationsbeauftrage Annette Widmann-Mauz dafür kritisiert, weil ihr Presseteam eine Weihnachtskarte verschickt hat, auf der stand "Egal woran Sie glauben... wir wünschen Ihnen eine besinnliche Zeit und einen guten Start ins neue Jahr." Wem jetzt nicht aufgefallen ist, was das Problem sein soll: Das Wort Weihnachten fehlt. Und das ist laut den Kritikerinnen und Kritikern ein Zeichen dafür, dass in Deutschland das Christliche verschwinde. Und das scheint an Nichtchristen zu liegen, an Menschen wie mir. Wenn ein Weihnachtsmarkt Lichtermarkt heißt, soll ich dafür mitverantwortlich sein.

Früher wurde ich wütend, wenn suggeriert wurde, dass Weihnachten wegen mir und meinem Glauben verschwinden würde – ich empfand immer wieder einen Drang, zeigen und beweisen zu wollen, dass ich mich auch auf die Weihnachtszeit freue, auch wenn ich nicht mitfeiere. Mittlerweile lehne ich mich zurück und finde mich damit ab. Ich finde mich damit ab, dass meine Religion ein Feindbild und eine Projektionsfläche für Negatives ist. Ich kenne es nicht anders. Nein, ich möchte Weihnachten nicht abschaffen. Ich kenne auch niemanden, der das will. Natürlich nicht, denn wer würde auf zwei Feiertage verzichten wollen?

Ich, meine Familie und alle anderen Muslime glauben nicht, dass Jesus Gottes Sohn war. Aber das müssen wir auch nicht, um Weihnachten zu respektieren. Ich liebe Weihnachten, aber ich brauche keinen Tannenbaum oder Geschenke. Wir kriegen unsere Geschenke eben an Bayram, zum Ramadanfest. Meine Mutter sagte mir früher: "An Weihnachten freuen wir uns für die christlichen Kinder", und das taten wir auch. Meine Mutter ehrte die christlichen Feiertage. Sie klärte uns sehr früh über den christlichen Glauben auf und freute sich über die vielen Schuhpaare vor den Haustüren unserer christlichen Nachbarn – vielleicht auch deswegen, weil es sonst nur vor unserer Haustür so aussah.

Ich machte an Heiligabend Doppelschichten, damit meine christlichen Kolleginnen und Kollegen bei ihren Familien sein konnten.

Während meiner Zeit als Abiturientin bis zu meinen letzten Jahren als Bachelorstudentin jobbte ich nebenbei in Cafés und Bäckereien und hörte eine Frage, die auch andere Muslime in der Dienstleistungsbranche vor Weihnachten oft hörten: "Kannst du die Schicht an Heiligabend übernehmen?" Natürlich konnte ich. Ich machte an Heiligabend Doppelschichten, damit meine christlichen Kolleginnen und Kollegen bei ihren Familien sein konnten. Nach Feierabend ging ich mit dem übrigen Kuchen nach Hause. Dort wartete wieder unser Festtagsessen und meine Familie auf mich und ich aß zu meinem Kakao mit Sahne mal Schokokuchen, mal Nusskuchen und mal Streuselkuchen.

Am Morgen des zweiten Weihnachtstages kommt bis heute jedes Jahr unsere kölsche Nachbarin zum Frühstück, bringt selbstgebackene Vanillekipferl mit und erzählt meiner Mutter von Heiligabend: was und wie viel sie gekocht hatte, warum die eine Schwägerin wieder genervt hat und wie müde sie ist, und meine Mutter erzählt ihr im Grunde jedes Jahr genau das Gleiche. Und wenn der Baum aus der Wohnung unserer Nachbarin muss, hilft mein älterer Bruder, ihr das Riesending runterzutragen.