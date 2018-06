Viele Unternehmen bieten besondere Anreize, um junge Mitarbeiter zu gewinnen. Hier erzählen drei Einsteiger, was sie überzeugt hat.

"Seit einem halben Jahr arbeite ich für eine Unternehmensberatung in Düsseldorf, wohne aber weiterhin in Leipzig. Das sei kein Problem, meinte mein Chef beim Einstellungsgespräch. Leipzig habe ich im Master sehr schätzen gelernt, die alternativen Cafés, die vielen jungen Menschen, die Aufbruchsstimmung in der Stadt. Ich finde es toll, dass mein Unternehmen mir so vertraut: Meistens kann ich selbst entscheiden, wie und von wo aus ich arbeite, solange am Ende das Ergebnis stimmt. Das war einer der Hauptgründe, warum ich mich für diesen Job entschieden habe. Ein Freund und Kommilitone, der schon länger dort arbeitet, hat mich empfohlen und angeworben.

Der Job hat noch mehr Vorteile: Mir ist zum Beispiel sehr wichtig, neben der Arbeit Zeit für mein Privatleben zu haben. Bei den großen Unternehmensberatungen geht das nur selten. Ich muss zwar auch regelmäßig zu Kunden in Deutschland reisen, arbeite aber den Rest der Zeit im Homeoffice. Dadurch kann ich abends mit Freunden in der WG-Küche sitzen, joggen gehen, oder ich trainiere mit Freeletics, einer Workout-App.

Dazu kommt, dass es in unserer Beratung keine steile Hierarchie gibt. Die Firma wurde erst vor drei Jahren gegründet, meine Kollegen sind recht jung und locker. Auch wenn ich nicht in Düsseldorf arbeite, sehe ich sie regelmäßig, zum Beispiel vor Ort beim Kunden. Einmal waren wir sogar auf Firmenkosten ein Wochenende in Warschau. Dort gab es mittags ein paar Seminare, aber den Rest der Zeit haben wir uns die Altstadt angeschaut, waren zusammen essen und feiern. Das hat unser Team gestärkt und mir gut gefallen."

Frank Horn, 28, hat Volkswirtschaftslehre in Mannheim und Leipzig studiert. Inzwischen arbeitet er bei einer Unternehmensberatung in Düsseldorf und wohnt weiterhin in Leipzig.

"Neben meinem Job wollte ich unbedingt noch einen Master machen. Das war meine wichtigste Bedingung beim Berufseinstieg. Es hat geklappt: Gerade arbeite ich bei einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, nebenher studiere ich Wirtschaftswissenschaften an der Fern-Uni Hagen mit Schwerpunkt auf Finance & Accounting. Mein Unternehmen unterstützt mich dabei: Wenn ich mal besonders viel lernen muss, darf ich früher nach Hause, für Klausuren werde ich freigestellt.

Im Bachelor dachte ich, dass der Einstieg in den Job sehr schwer wird. Dass ich in der Masse der Wirtschaftswissenschaftler untergehen werde. Nach dem Bachelor habe ich mich für ein dreimonatiges Praktikum bei einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft beworben. Im Praktikum durfte ich schnell Verantwortung übernehmen. Ich habe Gespräche mit Kunden geführt und Teilprojekte betreut. Danach hat mir die Firma einen Job angeboten. Meine Chefs sind mir sehr entgegengekommen. Sie waren sogar damit einverstanden, dass ich vor dem Einstieg noch ein paar Monate nach Australien, Neuseeland und Südostasien verreise.

Die Arbeit in einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ist oft sehr zeitintensiv, besonders wenn große Prüfungen bei Kunden anstehen. Andererseits mag ich es, einen Job zu haben, bei dem man nicht nur am Schreibtisch sitzt. Auch wenn wir uns nicht jeden Tag sehen, funktioniert der Zusammenhalt im Team sehr gut. Manchmal kochen wir abends zusammen, freitags ist Bürotag, da gehen wir gemeinsam essen. Die Chefs kommen mit. Einen Kickertisch haben wir auch, spielen aber nur selten."

Krystina Brylla, 27, hat einen Bachelor in Wirtschaftswissenschaften an der Bergischen Universität in Wuppertal gemacht und arbeitet jetzt bei einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Köln.

"Für mich war immer klar, dass ich eine Zeit lang im Ausland arbeiten möchte, am liebsten außerhalb Europas. Solche Optionen bieten oft nur große, internationale Unternehmen an. Deshalb habe ich mich bewusst für L’Oréal entschieden. Die Personalabteilung und meine Vorgesetzte haben angedeutet, dass ich im Ausland arbeiten könnte. In einem Jahr wird das vielleicht klappen.

Auch sonst habe ich viele Möglichkeiten, mich weiterzuentwickeln. Ich könnte zum Beispiel in einen anderen Geschäftsbereich oder zu einer der vielen Marken von L’Oréal wechseln. Mir gefällt, dass ich oft mit Kollegen aus dem Ausland arbeite, viel Verantwortung bekomme und große Projekte betreuen kann – die finanziellen und personellen Möglichkeiten sind schließlich da. In diesem Jahr habe ich zum Beispiel für zwei Marken ein Konzept für Sonderangebote am Black Friday, einem speziellen Aktionstag im November, erstellt und durchgerechnet. Wenn ich feststelle, dass sich die Aktion finanziell gelohnt hat, wird diese Idee auf alle Marken im Konzern übertragen.

Mir gefällt auch, dass die Arbeitszeiten klar geregelt sind. Natürlich gibt es Phasen, in denen ich auch nach 17 Uhr noch im Büro sitze. Aber für Überstunden bekomme ich freie Tage gutgeschrieben. Sabbaticals sind auch möglich. Solche Angebote finde ich extrem wichtig, eine Auszeit in ein paar Jahren kann ich mir gut vorstellen. Im Moment wünsche ich mir, dass unser Büro offener gestaltet wäre, damit ich mich mit meinen Kollegen leichter austauschen kann. Zum Glück ziehen wir bald um, dann sitzen wir zusammen in einem Großraumbüro."

Vincent Bönig, 27, hat Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Medienmanagement an der Hochschule für Angewandtes Management in Erding studiert und arbeitet seit drei Jahren als Performance Manager bei L’Oréal.