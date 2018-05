Dass heute alle deutsch singen, liegt auch an ihr: Judith Holofernes. Als sie mit ihrer Band Wir sind Helden die ersten Songs veröffentlichte, standen an der Spitze der Charts noch Casting-Stars und sangen "You drive me crazy" oder Schlimmeres. Und dann war da plötzlich diese Frau, rief "Guten Tag, guten Tag, ich will mein Leben zurück" und ging damit durch die Decke. Das war 2003. Es folgten: Album, Tournee, Kinder, Album, Tournee, bis alles zu viel wurde. Heute ist es um Judith Holofernes, 41, etwas ruhiger geworden. Ihre Band pausiert, aber sie schreibt Solo-Alben ("Ich bin das Chaos") und tritt im Fernsehen auf ("Sing meinen Song"). Wir treffen sie in Berlin, wo sie an der Universität der Künste studiert hat.

ZEIT Campus:Judith, du hast das Fach Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation studiert. Was ist die grässlichste Erinnerung an dein Studium?

Judith Holofernes: Oh Gott. Das war im Einführungsseminar, also ungefähr nach fünf Minuten. Da wurde die Cannes-Rolle gezeigt, eine Auswahl der tollsten Werbespots. Danach ist eine Studentin mit Dreadlocks aufgestanden. In einem Spot ging es darum, dass man mit seinem Auto sehr, sehr schnell durch die Innenstadt fährt und bei der Polizeikontrolle lügt, dass die Frau schwanger ist. Die Studentin hat gefragt, ob dieser Werbespot ethisch vertretbar sei. Da hat sie der ganze Saal ausgelacht, die fanden das wohl naiv. Ich dachte in dem Moment: Habe ich mich verlaufen? Ich habe nicht besonders gerne studiert.

ZEIT Campus: Aufgewachsen bist du in Freiburg. Warst du eine gute Schülerin?

Judith: Dafür schämt man sich immer so, aber: ja. Ich habe meine ganze Zeit an der Gesamtschule im Spagat zugebracht, weil es mir leichtgefallen ist und ich trotzdem lieb gehabt werden und nicht als Streberin gelten wollte. Ich war also der Klassenclown und hab viel in der Tiefgarage gekifft, mehr so, um erwischt zu werden. Freiburg war damals schon links und grün. Aber auch sehr spießig.

ZEIT Campus: Geht das zusammen, ökologisch und spießig sein?

Judith: Spießigkeit ist eine Unbeweglichkeit im Herzen und im Geist, die es wirklich überall gibt. Spießer gibt’s auch in der Antifa.

ZEIT Campus: Du warst in der Antifa?

Judith: Ja. Hauptsächlich wegen der Jungs.

ZEIT Campus: Und wurdest du in der Antifa damals ernst genommen?

Judith: Klar, ich konnte Gitarre spielen. Das hatte ich so mit 12, 13 Jahren gelernt, um gegen den Golfkrieg und gegen die Schließung meiner Schule zu performen. Und dann habe ich schnell gemerkt, dass das gut ankam beim anderen Geschlecht. Und beim eigenen auch.

ZEIT Campus: Mit Anfang 20 hattest du die Songzeile "Ich will mich da oben sehen". Wie kamst du zu diesem schönen Größenwahn?

Judith: Das war komödiantische Zuspitzung. Eigentlich wollte ich nur in der Nähe von Kunst sein, möglichst nah am Feuer der Kunst stehen und mich daran wärmen. Ich hab mir nicht ausgemalt, mal vor Tausenden Leuten auf Festivals zu spielen oder in einem Jet rumzufliegen. In meiner Vorstellung kam ich eher in Schwarz-Weiß-Dokus vor, zusammen mit anderen Leuten.

ZEIT Campus: Wie kamst du dazu, nach dem Abi hier in Berlin zu studieren?

Judith: Ich wollte meinem Vater beweisen, dass ich einen Plan B habe. Denn eigentlich war es mein Traum gewesen, nach Liverpool zu gehen und Musicalgesang zu studieren. Ich hatte in jungen Jahren Fame gesehen und im Sommer Musicalkurse belegt, die auch sehr schön waren. Aber dann bin ich in der letzten Bewerbungsrunde in Liverpool rausgeflogen. Mein Herz war gebrochen. Im Beratungsgespräch an der Universität der Künste fragte ich, ob man hier auch studieren kann, wenn man etwas anderes viel ernster meint. Ob das Studium hinhaut, wenn man eigentlich Musik machen möchte. Die haben Ja gesagt.

ZEIT Campus: Nach acht Semestern hast du abgebrochen. Hast du das später bereut?

Judith: Nein, keine Minute. Ich habe im Studium tolle Sachen gelernt, habe Animationsfilme mit Knetfiguren gemacht, in denen ein weißer Hai auf einem Frühstückstisch sein Unwesen getrieben hat. Aber eigentlich war das ein Studiengang für Werber, und da war ich gründlich falsch. Ich würde jedem raten, abzubrechen, wenn er etwas tut, das sich für ihn nicht richtig anfühlt. Ich finde Lernen großartig, aber bin sehr kritisch, was institutionalisierte Bildung angeht.

ZEIT Campus: Warum?

Judith: Es ist ein großes Drama, wie viel Energie und Lebenszeit die Leute in Fernziele stecken. Man sagt immer: "Jetzt muss ich nur noch mein Abi machen, dann kann ich studieren." Und dann: "Jetzt muss ich nur noch mein Studium abschließen, dann kann ich arbeiten." Und dann: "Jetzt muss ich nur noch 30 Jahre arbeiten, dann darf ich endlich in Rente gehen." Und dann stirbt man leider vorher, und das war’s dann. So läuft das im Leben oft, und davon halte ich ganz wenig.

ZEIT Campus: Auch in deiner Musikkarriere hast du klare Entscheidungen getroffen. Es gab am Anfang von Wir sind Helden das Angebot, die Band zu feuern ...

Judith: Dabei war ich damals in genau der Band, die ich mir meine ganze Teenagerzeit über gewünscht hatte. Unser damaliges Management, das mir das angeboten hatte, hat sich damit aussortiert. Wir haben an den richtigen Stellen keine Kompromisse gemacht.