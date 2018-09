Eigentlich sollen Studenten nach dem Bachelor ins Berufsleben starten. Das war das Ziel der Bologna-Reform. Trotzdem machen 82 Prozent der Studenten an Unis noch einen Master, an Hochschulen sind es 50 Prozent. Lohnt sich das? Jeder fünfte Masterstudent bricht ab, sagt das Deutsche Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung. Wie man einen guten Master findet und wann man besser abbricht, steht hier.

Wie ist der erste Eindruck?

Oft reichen schon ein paar Klicks, um die Qualität eines Masterstudiengangs zu erkennen. Im Idealfall findest du dazu auf der Website der Universität alle wichtigen Informationen: Welche Module und Wahlmöglichkeiten gibt es? Wie ausführlich werden Dozenten und Fachgebiete dargestellt? Hier ein paar Faustregeln für einen schnellen Qualitätscheck: Ein international ausgerichteter Master sollte auf Englisch gelehrt werden und einen Auslandsaufenthalt vorsehen. Ähnliches gilt für praxisorientierte Studienprogramme: Da müssen feste Zeiten für Praktika oder Praxissemester im Curriculum vorgesehen sein. Neben den Studieninhalten sollte auch das Rahmenprogramm an der Hochschule stimmen: Gibt es fächerübergreifende Angebote? Werden regelmäßig Karrieretage organisiert, bei denen man mit Arbeitgebern ins Gespräch kommt? Bleiben noch Fragen offen, wende dich am besten an den jeweiligen Studienberater.

Wie schneidet der Master im Ranking ab?

Studienrankings sind hilfreich, aber umstritten. In aufwendigen Analysen werden Studiengänge nach Kriterien wie Betreuung, Forschungsstärke und Ausstattung bewertet und die Ergebnisse in Ranglisten dargestellt. Das bekannteste Studienranking kommt vom Centrum für Hochschulentwicklung (CHE), das in der ZEIT und ZEIT CAMPUS erscheint. Du findest es im Netz unter zeit.de/masterranking

Alternativ kannst du dich nach Rankings mit bestimmten Schwerpunkten umsehen. Das Handelsblatt etwa zählt regelmäßig wirtschaftswissenschaftliche Veröffentlichungen von Hochschulen. Die Annahme dabei: Wo viel veröffentlicht wird, wird auch viel geforscht. Für Studenten, die später wissenschaftlich arbeiten wollen, ist das interessant. Wenn du etwas über den Ruf des Studiengangs bei Unternehmen wissen willst, gibt es dafür Ranglisten in der Wirtschaftswoche (wie das Handelsblatt gehört sie zur selben Verlagsgruppe wie die ZEIT). Dort werden die Einschätzungen von Personalern verglichen.

Es gibt Kritiker, die Rankings ablehnen. Zum Beispiel weil die erhobenen Daten meist nicht veröffentlicht werden oder weil die Kritiker sagen, dass man die Ergebnisse nicht verallgemeinern könne. Sozialwissenschaftliche Masterstudiengänge sind nicht in Ranglisten vertreten, sie boykottieren die Befragungen. Trotzdem können dir Rankings helfen, dich im Dschungel der rund 9.000 Masterstudiengänge zu orientieren. Wenn du dir die Ergebnisse der vergangenen Jahre anschaust, kannst du ablesen, wie ein Masterstudiengang im Zeitverlauf bewertet wurde. Wird die Qualität durchgehend gut eingeschätzt, oder gibt es Schwankungen? Das hilft dir beim Sondieren, ob der Studiengang wirklich etwas taugt. Den Rankings blind vertrauen solltest du aber nicht.

Ist der Studiengang akkreditiert?

Für Studiengänge gibt es ein Gütesiegel: die Akkreditierung. Das ist ein Zertifikat, das sieben Jahre lang gilt. Verschiedene Agenturen dürfen es vergeben. Sie untersuchen unter anderem, welche Lehrformen angeboten werden und wie gut die Uni mit Lehrmaterial ausgestattet ist. Die Agenturen werden vom Akkreditierungsrat kontrolliert, einem Gremium, das die Hochschulrektorenkonferenz und die Kultusministerkonferenz bestellen. Klingt alles kompliziert, aber wichtig ist: In Deutschland dürfen nur akkreditierte Studiengänge angeboten werden. Wenn sich bei der Überprüfung herausstellt, dass ein Master die Kriterien nicht erfüllt, muss er eingestellt werden. Viele Studiengänge wurden aber noch nicht geprüft, weil das Verfahren sehr lange dauert. Das kann für Absolventen später zu Problemen auf dem Arbeitsmarkt führen. Wenn du Beamter werden willst, solltest du bei Fachhochschulen aufpassen: Ist der Master nicht akkreditiert, darfst du in den gehobenen Dienst eintreten, aber nicht in den höheren Dienst. Wenn du etwa nach dem BWL-Studium zur staatlichen Bankenaufsicht willst, geh lieber auf Nummer sicher und entscheide dich für einen bereits akkreditierten Master.

Wie läuft die Betreuung an der Uni?

Ob Seminare, Auslandssemester oder Masterarbeit: Im Studienalltag tauchen immer wieder Fragen auf. Dann hilft es weiter, wenn es Ansprechpartner an der Uni gibt, die verlässlich und schnell zu erreichen sind. Wenn du dich vor der Entscheidung für einen bestimmten Masterstudiengang schon an die Studienberatung der Wunsch-Universität wendest, bekommst du gleich einen Eindruck, wie gut Studenten dort betreut werden: Ist der Studienberater zum Beispiel telefonisch erreichbar? Wie schnell reagiert er oder sie auf deine E-Mails? Und wie hilfreich und ausführlich sind ihre Antworten? Nimmt die Person sich Zeit für dich? Bei dem Koordinator für den bestimmten Studiengang kannst du beispielsweise erfragen, ob es genügend Plätze für Seminare und Tutorien gibt, damit sich dein Studium im Zweifel nicht unnötig verlängert. Eine gute Anlaufstelle sind auch Fachschaften. Hier erfährst du, wie die Professoren ticken, und merkst auch gleich, mit wie viel Unterstützung von den Studenten höherer Semester du später rechnen kannst. Übrigens: Dass kleinere Hochschulen und Studiengänge eine intensivere Betreuung bieten, ist manchmal ein Trugschluss.

Wie gut ist die Uni in der Forschung?

Wenn du nach dem Abschluss wissenschaftlich arbeiten willst, solltest du bei der Wahl des Masters darauf achten, wie viel und wie gut an der Hochschule geforscht wird. Dabei können dir Rankings weiterhelfen. Neben dem Handelsblatt-Ranking zählt die Nachrichtenagentur Reuters die Veröffentlichungen und Patentanmeldungen von Unis weltweit und zeichnet die innovativsten Hochschulen aus. Ein weiterer Indikator ist es, wenn eine Uni der sogenannten Exzellenzinitiative angehört. Sie bekommt für Forschung besonders viel Fördergeld vom Staat. Mehr Infos dazu findest du auf der Website der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Pflegt die Wunsch-Uni Kooperationen mit Forschungsinstituten wie der Helmholtz-Gemeinschaft, der Max-Planck- oder der Fraunhofer-Gesellschaft? Dann kannst du schon für Praktika und Hausarbeiten Kontakte knüpfen.

Pflegt die Uni Kontakte in die Wirtschaft?

Was es bei der Masterwahl außerdem zu prüfen lohnt: Gibt es an der Hochschule regelmäßig Karrieremessen, bei denen du schon als Student mit möglichen Arbeitgebern ins Gespräch kommen kannst? Lehren Dozenten aus der Praxis in eigenen Seminaren? Gibt es ein Alumni-Netzwerk, in dem sich aktuelle und ehemalige Studenten kennenlernen können, vielleicht mit eigenem Mentorenprogramm? Und: Hat die Universität Stiftungslehrstühle? Dahinter stehen Kooperationen mit Wirtschaftsunternehmen, die an Forschungsergebnissen und an wissenschaftlichem Nachwuchs interessiert sind. Je mehr dieser Fragen du mit Ja beantworten kannst, desto leichter wird es voraussichtlich für dich werden, schon während des Studiums mit Unternehmen in Kontakt zu kommen, dort vielleicht auch eine Masterarbeit zu schreiben und so den späteren Berufseinstieg vorzubereiten.

Text: Katja Scherer