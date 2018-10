"Hello?" Aus dem Telefon rauschen das Meer und die Leitung. Alex Kibble, 23, schippert gerade auf einem Boot die Küste der Färöer-Inseln entlang. "Ich bin hier mit ein paar Kollegen arbeiten", sagt er. Arbeiten, das bedeutet für Alex: an Wasserfälle oder weiße Strände reisen, Bilder machen, bearbeiten und bei Instagram hochladen. Einige seiner Fotos bekommen bis zu 20.000 Likes und Hunderte Kommentare. Das liegt auch an seinem Lieblingsmotiv: Janine Jahnke, 22, braun gebrannt, blonde Surferhaare. 250.000 Follower. Sie ist Influencerin und seit zwei Jahren die Freundin von Alex.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden