Kornelius und Charlotte sind seit vier Jahren ein Paar. Sie sind glücklich. Dann entscheidet Charlotte, dass sie mit Frauen zusammen sein will.

Sie

Den Entschluss traf ich frühmorgens. Ich war gerade aufgewacht und saß am See. Kornelius schlief noch in seinem VW-Bus. Wir waren in die Natur gefahren, um den Sommer zu genießen. Am Tag vorher hatten wir eine Radtour gemacht, viel gelacht und miteinander geschlafen. Nun saß ich hier am Ufer und spürte wieder dieses Gefühl. Ich wusste ganz sicher: Ich muss Schluss machen.

Er

Vier Jahre waren Charlotte und ich schon zusammen. Kennengelernt hatten wir uns über ihre Schwester, meine Mitbewohnerin. Irgendwann stand Charlotte einfach in unserer WG. Ich bin farbenblind, welche Farbe ihre Augen haben, weiß ich bis heute nicht. Aber ich erinnere mich genau, dass ich in Charlottes Augen blickte und dachte: "Wow." Das fühlte sich nicht an wie bei anderen Menschen, diese Frau war etwas Besonderes.

Sie

Ich war vor Kornelius schon mit anderen Männern zusammen gewesen. Aber ganz richtig hat sich das für mich nie angefühlt. Auch bei Kornelius war es so. Ich mochte ihn, und der Sex war schön. Mit ihm konnte ich mir vorstellen, Kinder zu kriegen. Aber ich hatte nie Schmetterlinge im Bauch. Ganz anders als bei Frauen: Schon in der Schule verliebte ich mich in meine Lehrerinnen, später bekam ich Herzklopfen, wenn ich meiner Nachbarin begegnete.

Er

Als ich Charlotte an diesem Morgen am See sitzen sah, merkte ich, dass etwas nicht stimmte. Beim Frühstück sagte Charlotte, es gebe da diese Sache, die sie nicht loslasse. Überrascht hat mich das nicht. Ich wusste, dass sie ein Ding für Frauen hat. Einmal gestand Charlotte mir, dass sie etwas mit einer anderen Frau hatte. Auf einer Hochzeit, in der Toilette. Ich habe gegrinst.

Sie

Kornelius hat mich ermutigt, meinen Gefühlen für Frauen nachzugehen. Dass er da so locker war, freute mich. Aber es störte mich auch. Bei einem anderen Mann wäre er sicher nicht so entspannt gewesen. Als wäre Sex mit einer Frau nicht ernst gemeint.

Er

Ich sah keine Gefahr darin, dass Charlotte sich auch für Frauen interessierte. Ob sie etwas mit einem Mann, einer Frau oder einem Transgender hatte, machte für mich keinen Unterschied. Ich wollte nicht eifersüchtig sein. Und ich dachte, dass unserer Beziehung niemand ernsthaft in die Quere kommen könnte.

Sie

Kurz vor unserem Ausflug mit dem VW-Bus bin ich sechs Wochen mit einer Freundin durch die Pyrenäen gewandert. Ich dachte dabei viel nach, über andere Frauen und über meine Beziehung zu Kornelius. Fast jede Nacht träumte ich, dass mir die Zähne rausfallen. Ich bin oft aufgewacht und habe geheult. Eigentlich ahnte ich schon da, dass ich mich von Kornelius trennen muss. Aber erst bei unserem Ausflug am See traute ich mich, das auszusprechen.

Er

Wir stritten uns nicht. Vielleicht klingt es komisch, aber irgendwie war ich erleichtert. Seit ein paar Wochen hatte ich gespürt, dass Charlotte sich von mir entfernte. Jetzt konnte ich es endlich einordnen. Ich war ihr nicht böse. Wir sind dann nicht gleich nach Hause gefahren, sondern machten noch eine Fahrradtour. Erst auf dem Rückweg hatte ich plötzlich einen Kloß im Hals.

Sie

Ich saß neben Kornelius im Auto. Wir hörten Sheryl Crow und sagten kein Wort. Ich habe nur aus dem Fenster gestarrt. Links und rechts die Felder, über der Straße spannte sich ein Regenbogen. Es war so schön und so unendlich traurig. Vor allem weil es ja eigentlich gar kein Problem zwischen uns gab. Mich beruhigte, dass Kornelius sagte, ich könnte immer zurück zu ihm kommen. Gleichzeitig spürte ich: Mit einem Mann zusammen sein, das will ich nicht mehr.

Er

Ich setzte Charlotte vor ihrer Haustür ab. Wir umarmten uns zum Abschied total verklemmt. Ich wusste nicht, wann ich sie wiedersehen würde. Oder wie es mit uns beiden jetzt weitergeht. Danach habe ich den ganzen Abend geweint. Ein paar Wochen nach der Trennung rief ich Charlotte an und fragte: "Können wir nicht einfach wieder zusammen sein?" Auch heute geht mir manchmal noch der Satz meiner Mutter durch den Kopf: "Warum trennt man sich, wenn man sich gut versteht?" Mittlerweile denke ich aber: Vielleicht mussten wir uns trennen, gerade weil wir uns gut verstehen. Damit Charlotte endlich frei sein kann.