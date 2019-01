Ingenieure sind in vielen Unternehmen gefragt und landen immer öfter auf dem Chefsessel. Was sie dafür können müssen

Wo werden Inenieure gebraucht?

Ingenieur werden? Das ist eine gute Idee! Der Ingenieurmonitor, ein Bericht, der quartalsweise vom Verein Deutscher Ingenieure (VDI) und dem Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW) veröffentlicht wird, zeigt, dass die Nachfrage nach Ingenieuren stetig steigt. Demnach kommen auf 100 arbeitssuchend gemeldete Ingenieure 386 offene Stellen. Gesucht werden Fachkräfte vor allem in Baden-Württemberg, Bayern und NRW, aber auch in Sachsen. "In immer mehr Abteilungen werden Ingenieure gebraucht", sagt Oliver Koppel vom IW. "Ingenieure dringen zunehmend in jene Bereiche des Arbeitsmarktes vor, die früher den Betriebswirten vorbehalten waren." Zum Beispiel ins Controlling.

Der Grund? Angenommen, ein Verpackungsunternehmen will herausfinden, ob Material A oder Material B gekauft werden soll. Während sich ein Betriebswirt vor allem an Kennzahlen wie Nutzungsdauer und Preis orientieren würde, kann ein Ingenieur das Preis-Leistungs-Verhältnis mit seinem Wissen über Materialeigenschaften viel besser beurteilen: Ist das Material leitfähig? Hält es hohen Temperaturen stand? Welche Last kann es tragen?

Ähnlich ist es in der Logistik, ebenfalls eine klassische BWLer-Domäne. Ein Logistikingenieur kann etwa prüfen, ob Bauteile so verpackt sind, dass sie beim Transport nicht kaputt gehen. Dieses Wissen kann er dann direkt in Verhandlungen mit Zulieferern und Kunden einbringen.

Welche Skills werden gesucht?

Am stärksten gefragt sind laut Ingenieurmonitor Bauingenieure, Maschinen- und Fahrzeugtechniker sowie Energie- und Elektrotechniker. Aber auch für Ingenieure aus anderen Fachrichtungen ist die Jobsuche zuletzt leichter geworden. Nur Metallverarbeiter sind weniger gefragt. Das könnte daran liegen, dass inzwischen oft neuartige Werkstoffe statt Metalle zum Einsatz kommen und einfachere Metallprodukte wie zum Beispiel Drähte heute auch in China gefertigt werden, sagt Ingo Rauhut vom VDI.

Generell gilt: Besonders begehrt sind Absolventen, die sich auch mit Informatik auskennen. Denn egal ob es um autonome Autos, smarte Lösungen fürs Wohnen oder vernetzte Maschinen geht: IT, Elektrotechnik und Maschinenbau wachsen immer enger zusammen. Ein Auto ist inzwischen eher ein Computer auf vier Rädern als bloß eine mechanische Maschine. In vielen Ingenieurstudiengängen sind IT-Module daher bereits enthalten. Dennoch sollten Studenten darüber hinaus Erfahrung in der IT sammeln, rät Rauhut: "Zum Beispiel, indem sie sich in ihren Projekt- oder Abschlussarbeiten mit Zukunftsfeldern wie dem autonomen Fahren befassen."

Es berge jedoch Risiken, sich zu sehr zu spezialisieren, weil man dann nicht mehr so gut einsetzbar ist, wenn sich der Markt verändert. So lagen vor einigen Jahren Studiengänge im Bereich Solartechnik im Trend. Inzwischen ist diese Branche aber fast vollständig nach China abgewandert. "Gerade im Bachelor gilt es daher, sich ein breites Grundlagenwissen anzueignen", sagt Ingo Rauhut. Hilfreich sei, das Ingenieurstudium mit BWL-Wissen zu kombinieren, rät der Arbeitsmarktexperte Oliver Koppel. Entsprechende Module zu Strategischem Management oder Bilanzierung finden sich an fast allen Hochschulen und Universitäten. Das eröffne einem später gute Chancen auf eine Führungsposition, sagt Koppel: "Viele Unternehmen agieren nach dem Motto: Es ist leichter, einem Ingenieur BWL beizubringen, als einem BWLer Ingenieurwissen." Daher säßen immer öfter Ingenieure auf dem Chefsessel.

Was sind die Einstiegsgehälter?

Am meisten verdienen Ingenieure in der Chemie- und Pharmabranche. Dort bekommen Berufseinsteiger im Mittel 55.350 Euro pro Jahr. Das zeigt der aktuelle Gehaltsreport des Online-Portals Ingenieur.de. Fast genauso gut verdienen Berufsstarter im Fahrzeugbau mit 52.046 Euro, dann folgt die Elektrotechnik mit 49.300 Euro. Eher am unteren Ende der Skala liegt die Bezahlung in Ingenieur- und Planungsbüros mit 43.596 Euro jährlich. Am wenigsten verdienen Ingenieure im Baugewerbe mit 43.500 Euro – obwohl in dieser Branche mit der größte Mangel an Fachkräften herrscht. Wer mit dem Bachelor einsteigt, verdient im Mittel beim Berufseinstieg etwa 4000 Euro weniger als Master- oder Diplomabsolventen. Ob man an einer Fachhochschule oder an einer Universität studiert, macht für das Gehalt dagegen meist keinen Unterschied.

Ein Vergleich verschiedener Stellenanzeigen zeigt außerdem: Neben guten Gehältern locken Unternehmen junge Ingenieure inzwischen mit weiteren Angeboten, etwa einem Master of Business Administration auf Firmenkosten, Kapitalbeteiligungen oder Team-Events.

Wie komme ich an die Spaß-Jobs?

Du willst Achterbahnen bauen? Das geht. Christian Stelzl führt das Ingenieurbüro Stengel bei München, das Achterbahnen für Freizeitparks auf der ganzen Welt entwirft. Er sagt: "Gern gesehen sind bei uns Berufsanfänger, die sich im Studium mit Betriebsfestigkeit beschäftigt haben, also mit der Frage, wie Anlagen verschiedensten Belastungen dauerhaft standhalten können."

Dieser Text stammt aus dem ZEIT Campus Magazin 6/18. Das aktuelle Heft können Sie am Kiosk oder hier erwerben.

Die Jobs in der Freizeit-Branche sind vielfältig. Stelzl empfiehlt Studenten daher, sich in Praktika auszuprobieren. Bei Entwicklungsbüros steht die Theorie im Vordergrund: Wie mache ich eine Wasserrutsche noch wilder? Wie einen Free-Fall-Tower noch höher?

Für die praktische Umsetzung und den Aufbau der Anlagen sind hingegen Hersteller verantwortlich. Alternativ können Absolventen ihre Bewerbung direkt ans Phantasialand oder den Heidepark schicken. Viele Freizeitparks beschäftigen für die Wartung der Anlagen nämlich eigene Ingenieure. Will man viel reisen, könnte man beim TÜV Süd gut aufgehoben sein, der Freizeitparks in aller Welt prüft.

Wer in luftiger Höhe, aber ohne Loopings arbeiten will, kann sich auf der Skipiste umschauen. In Österreich sitzen mit den Unternehmen Doppelmayr und Leitner Spezialisten für den Bau von Seilbahnen. Wenn es wärmer wird, rettet das Ingenieurbüro Arno Schweiger den Ski-Spaß mit seinen Beschneiungsanlagen.