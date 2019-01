Vielfalt nützt dem Geschäft. Das glauben zwei Drittel aller deutschen Unternehmen. Doch nur ein Drittel tut auch etwas dafür, die Diversität in der Belegschaft zu fördern, heißt es in einer Studie der Initiative "Charta der Vielfalt". Wir haben Mittelständler und Familienunternehmen besucht, die es besser machen wollen. Die Frauen fördern, Menschen aus vielen Nationen zusammen bringen – oder Behinderte beschäftigen.



Eine Kundin betritt die Marien-Apotheke in Wien, ein paar Schritte von der Einkaufsmeile Mariahilfer Straße entfernt. Hinter dem Tresen steht Sreco Dolanc, 33, weißes Polohemd, eckige Brille, sanftes Lächeln. An seinem Hemd steckt ein blauer Button, auf dem Hände abgebildet sind. Neben ihm steht eine Frau, die auch so einen Button trägt und die Kundin heranwinkt. "Grüß Gott", sagt sie zur Kundin, den Blick auf Sreco Dolanc geheftet. "Ich bin gehörloser Apotheker, und das ist meine Dolmetscherin. Sie wird uns bei der Beratung helfen." Dolanc kreuzt seine flachen Hände, das Zeichen für Hilfe, und zeigt damit auf die Kundin: "Wie kann ich Ihnen helfen?"

Sreco Dolanc ist von Geburt an gehörlos. Wenn er als Kind sein Bilderbuch mit Berufen durchblätterte, blieb er immer auf derselben Seite hängen, bei einer dicken Frau mit weißem Kittel. Doch dass er selbst mal hinter dem Tresen einer Apotheke stehen würde, damit hätte niemand gerechnet. Nicht seine Lehrer, nicht seine Professoren und auch nicht die zahllosen Betriebe, bei denen er sich nach seinem Abschluss beworben hatte. "Er ist ein Wunder", sagt die Frau, die schließlich doch an ihn glaubte, Karin Simonitsch, seine Chefin.

Unter gehörlosen und hörbehinderten Menschen ist die Arbeitslosenquote besonders hoch. Obwohl sie kommunizieren können, arbeiten sie selten in Jobs mit Kundenkontakt. "Viele sind in Fabriken beschäftigt, in Berufen, wo sie niemand sieht", erzählt Sreco Dolanc, seine Dolmetscherin übersetzt. Seine Mutter arbeitete bis zum Ruhestand in der Produktion eines Pharmabetriebs, sein Vater in einer Werkstatt. "Viel zu oft werden wir versteckt", findet Sreco Dolanc. Er wuchs in Slowenien auf, in der Hauptstadt Ljubljana. Außer seinen Eltern sind auch sein jüngerer Bruder, ein Onkel und eine Tante gehörlos. "Ich hatte eine glückliche und barrierefreie Kindheit, weil wir alle in Gebärdensprache kommuniziert haben", sagt er. Im Kindergarten fiel er unter den anderen hörbehinderten Kindern auf. Die anderen lernten Lesen und Schreiben wie alle Kinder erst in der Schule, das Slowenische war für sie die erste Fremdsprache. Sreco Dolanc konnte hingegen schon im Kindergarten kurze Passagen lesen. Darum schickten ihn seine Eltern auf eine Schule für Hörende. Im Unterricht, ohne Dolmetscher, verstand Sreco Dolanc nichts, sagt er. Er lernte mit den Notizen seiner Mitschüler und bekam Nachhilfe. Sein Lieblingsfach war Bio. "Und alles, was mit Natur oder Chemie zu tun hatte", sagt er. Niemand außer ihm konnte in seiner Klasse gebärden, und die Lehrer erklärten an der Tafel oft mit dem Rücken zu den Schülern. Sreco Dolanc konnte dann nicht mal von den Lippen ablesen. Trotzdem schaffte er es, sich durchzukämpfen, irgendwie.

"Die Uni war das Härteste. Es waren so viele fremde Menschen auf einmal – und es gab keine Gebärden für Fachbegriffe wie Antibiotikum." Sreco Dolanc, gehörloser Apotheker

Nach der Schule machte er eine Ausbildung als pharmazeutisch-technischer Assistent. "Aber ich wollte selbstständig sein und eigene Entscheidungen treffen", sagt er. "Und ich brauche die Sozialkontakte, darum wollte ich nicht nur allein im Labor arbeiten." Dolanc bewarb sich an der Universität Ljubljana und scheiterte knapp an der Aufnahmeprüfung. Weil ihm kein Gebärdendolmetscher zur Verfügung gestellt wurde, wandte er sich an die Uni-Leitung. Daraufhin bekam er den Studienplatz.

"Die Uni war das Härteste", sagt er heute. Damals habe es kaum gehörlose Studenten gegeben. Nun würden es langsam mehr. Sreco Dolanc war der einzige gehörlose Pharmazeut an seiner Uni und bekam nur für wenige Seminare eine Dolmetscherin an die Seite. "Es waren so viele fremde Menschen auf einmal", sagt er. "Und es gab keine Gebärden für Fachbegriffe wie Antibiotikum oder für Heilpflanzen wie Arnika. Wir mussten alles buchstabieren." Wieder lernte er mit den Aufzeichnungen seiner Kommilitonen. "Ich musste darauf vertrauen, dass sie alles verstanden hatten", sagt er. Professoren hätten keine Geduld mit ihm gehabt. "Viele sagten mir: 'Sie müssen ja nicht studieren, gehen Sie lieber arbeiten'", erzählt Dolanc. Er antwortete immer mit demselben Satz: "Ich habe das Recht zu studieren." Meistens hätten die Professoren dann geschwiegen. Als Student war er erst sauer, dann trotzig. Nach acht Jahren bekam er sein Diplom. Die mündlichen Prüfungen legte er schriftlich ab. Nach dem Abschluss schrieb Sreco Dolanc mehr als hundert Bewerbungen an slowenische Unternehmen aus dem Gehörlosen- und Gesundheitsbereich. Wenn er eine Antwort bekam, dann den Standardsatz, dass man sich melde, wenn eine Stelle frei werde. "Keiner sprach es direkt aus", sagt er. "Aber immer noch sehen es viele als Belastung an, jemanden wie mich einzustellen." Dann stieß er im Internet auf einen Text über diese Apotheke in Wien, in deren Labor zwei Gehörlose arbeiten.

Dieser Text stammt aus dem ZEIT Campus Magazin 6/18.

Karin Simonitsch, die Chefin der Marien-Apotheke, hatte nach dem Vorstellungsgespräch eine Bedingung: Sreco Dolanc musste lernen, die deutsche Lautsprache zu lesen und zu schreiben. Und er musste die österreichische Gebärdensprache lernen. (Die Gebärdensprachen von Deutschland, Österreich und Slowenien unterscheiden sich, wobei die österreichische der slowenischen ähnlicher ist als der deutschen.) Der Apothekerin ist es wichtig, dass Kunden in ihrer Muttersprache bedient werden können, ob gesprochen oder gebärdet. Sreco Dolanc lernte beides in sechs Monaten, dann stellte ihn Karin Simonitsch ein. Ihre 42 Mitarbeiter sprechen insgesamt zehn Sprachen, neben Gebärdensprache auch Russisch oder Mandarin. Viele Kunden kommen in die Apotheke, weil sie wissen, dass hier jemand arbeitet, der ihre Sprache spricht. Schon vor zehn Jahren bot Karin Simonitsch dem gehörlosen Sohn eines Freundes einen Ausbildungsplatz an. Der Mann schloss später als einer der besten Lehrlinge Wiens ab und arbeitet heute im Labor. Ab 25 Mitarbeitern müssen österreichische Unternehmen einen Mitarbeiter mit Behinderung einstellen oder eine Ausgleichsgebühr zahlen. "Meistens sitzen die dann in einem stillen Kämmerlein, und die Chefs denken, sie haben ihre soziale Verantwortung erfüllt", sagt Karin Simonitsch. Für sie ist die Arbeit mit Sreco Dolanc jedoch keine Pflichterfüllung, sondern ein Alleinstellungsmerkmal.

Gehörlose Kunden kommen von weit her

Wenn ihm Kollegen etwas mitteilen wollen, berühren sie Sreco Dolanc an der Schulter. Zwei hörende Mitarbeiterinnen sind als Kinder gehörloser Eltern zweisprachig aufgewachsen. Einige haben in den sechs Jahren, seit er da ist, Gebärdenkurse belegt, viele beherrschen zumindest grundsätzliche Gebärden wie "Rezept", "Labor" oder "Wie geht’s?". Karin Simonitsch sagt: "Wir haben von Sreco gelernt, mehr aufeinander aufzupassen, auf Körpersprache und Mimik zu achten." Auch die hörenden Kunden der Apotheke hätten sich längst daran gewöhnt, dass es ein bisschen länger dauere, sagt Sreco Dolanc, und dass da noch eine Person zwischen ihnen und dem Apotheker stehe. "Die meisten waren von Anfang an neugierig", sagt er. Beschwerden habe es nur ein einziges Mal gegeben.

Dafür kommen gehörlose Kunden teilweise aus Orten wie St. Pölten, eine Autostunde entfernt, um von Sreco Dolanc ihre Medizin zu bekommen. "Viele Gehörlose tun sich schwer, ihre Symptome zu beschreiben", sagt er. In Videos auf der Website der Apotheke erklärt er in Gebärdensprache, wie Tabletten einzunehmen sind oder was man bei Schlafstörungen tun kann. Regelmäßig hält er Vorträge zu solchen Themen für Gehörlosenvereine. Außerdem kann er durch ein Tast-Alphabet mit taubblinden Kunden kommunizieren.

Das österreichische Sozialministerium zahlt acht Stunden Dolmetschen pro Woche. "Österreich ist da sehr fortschrittlich", sagt Sreco Dolanc. Es bedeutet aber, dass er nur zwei- bis dreimal in der Woche im Verkauf arbeiten kann. Den Rest der Zeit steht er im Labor, das er leitet, mischt Salben oder Tees und stellt Augentropfen her.

"Hörende sehen in einem Gehörlosen immer den Armen, den Hilfsbedürftigen, aber ich kann ihnen auch helfen." Sreco Dolanc, gehörloser Apotheker

Die Kundin, die eben die Apotheke betreten hat, erzählt Sreco Dolanc von ihren Magenschmerzen und blickt dabei abwechselnd zum Apotheker und zu seiner Dolmetscherin. Der Apotheker empfiehlt ihr ein Basenpulver und erklärt, wie sie es einnehmen soll. Auch sein Blick springt zwischen der Kundin und der Dolmetscherin hin und her. Er spürt, wenn jemand nervös ist oder noch etwas sagen möchte, und hakt nach. Kommen die Schmerzen nach dem Essen? Hat sie weitere Beschwerden? Wenn sie länger Schmerzen habe, solle sie einen Arzt aufsuchen, sagt Sreco Dolanc. Dann lächelt er ein Lächeln, das heißt: Wird sicher schnell wieder gut. Die Frau bedankt sich und lächelt zurück, als sie sich verabschiedet.

"Hörende sehen in einem Gehörlosen immer den Armen, den Hilfsbedürftigen, aber ich kann ihnen auch helfen", sagt Sreco Dolanc. "Das ist ein schönes Gefühl." Wie man einen Namen in Gebärden ausspricht, legt man in Gruppen wie in der Familie oder im Team der Apotheke selbst fest. Die Gebärde für "Sreco" ist fast dieselbe wie die slowenische Gebärde für Glück.