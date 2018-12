Früher war nicht alles besser. Aber manches einfacher: Der Sohn des Bäckers wurde Bäcker. Der Sohn des Bauern wurde Bauer. Der Sohn des Fabrikanten erbte die Fabrik. Und die Töchter? Wurden Hausfrauen oder zumindest mit dem Sohn aus irgendeiner anderen Familie verheiratet. Die Wege waren vorgezeichnet. Was die Kinder wollten, war dabei meistens egal, welche Talente sie hatten, auch. Heute ist das anders. Geschlecht und Herkunft beeinflussen noch immer Karrierechancen (und Bezahlung). Aber weit weniger als noch in der Generation unserer Großeltern. Und in Stellenanzeigen wird heute kaum ein Begriff so oft bemüht wie der des Talents. "Wir suchen neue Talente", schreibt etwa ein Unternehmen, das Kunststoffe herstellt. "We promote young talents" , verspricht eine Pharmafirma. Selbst die Bundesregierung verkündet: "Unser Land braucht viele Talente." Ökonomen sprechen vom "War for Talent" und meinen damit: Die Machtverhältnisse im Arbeitsmarkt kehren sich um. Es sind nicht mehr die Bewerber, die sich um Unternehmen bemühen, sondern Unternehmen kämpfen um die besten Bewerber. Deshalb sprechen sie von "Talenten": Der Begriff klingt positiv, er scheint die Individualität der Bewerber zu betonen und ihre Stärken. Aber warum ist immer nur von "Talenten" die Rede – und nicht von Menschen?