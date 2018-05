Welche Fristen vor Bewerbungsschluss wichtig sind

Noch zwölf Monate: Studiengang suchen

Welcher Master klingt spannend? Wo kann ich weiterstudieren? Diese Fragen solltest du etwa ein Jahr vor den Bewerbungsfristen beantworten. Leg dir am besten auf dem Computer eine Tabelle an, in der du Fristen und Links zu interessanten und weniger spannenden Studiengängen notierst. So klickst du beim nächsten Anlauf nicht wieder auf die gleichen Studiengänge, obwohl du sie schon ausgeschlossen hast.

Noch acht Monate: Anforderungen checken

Manche Studiengänge verlangen Leistungspunkte in bestimmten Fächern. Oder ein Praktikum. Jetzt hast du noch Zeit zu checken: Erfüllst du alle Kriterien? Natürlich geht das auch am Abend vor der Abgabefrist. Aber wer einige Monate Puffer einplant, hat genug Zeit, noch Sprachkurse zu machen, Zertifikate wie Toefl oder Gmat zu erwerben oder ein weiteres Modul an der Uni zu belegen.

Noch zwei Monate: Dokumente beschaffen

"Bis wann brauchen Sie das?", ist vermutlich die häufigste Rückfrage, wenn du einen Dozenten um ein Gutachten bittest. Eine schlechte Antwort: "Bis Montag." Eine bessere: "In sechs Wochen." Am besten planst du zwei Wochen mehr ein, falls der Dozent sich verspätet. Zwei Monate vor Bewerbungsfrist solltest du auch prüfen, ob du alle Praktikumsbescheinigungen und das Abi-Zeugnis noch findest. Mach davon eine beglaubigte Kopie! Wer sein Bachelorzeugnis noch nicht hat, muss eine aktuelle Liste der bisherigen Studienleistungen vorlegen. An den meisten Unis kannst du die Notenlisten selbst ausdrucken. Manchmal musst du die Leistungsübersicht allerdings beim Prüfungsamt beantragen. Auch dafür etwas Zeit einplanen.

Noch ein halber Monat: Bewerbung schreiben

Manche Unis verlangen Themenaufsätze. Aktuelle Bezüge sind dabei besonders wichtig. Schreibst du zum Beispiel über die Folgen sexueller Belästigung in Hollywood, ist es bestimmt besser, wenn du dich auf die jüngsten Berichte und Enthüllungen über Harvey Weinstein, Kevin Spacey und Co. beziehst. Deshalb: Bewerbungsessay und Motivationsschreiben möglichst nicht Monate im Vorfeld schreiben, sondern so, dass sie zum Zeitpunkt des Absendens noch frisch wirken. Wenn alles fertig geschrieben ist, solltest du die Bewerbung unbedingt von Freunden gegenlesen lassen und vor dem Absenden überall das Datum anpassen. Und bevor der Briefumschlag zugeklebt ist: Alle Unterlagen kopieren, falls dazu Rückfragen kommen.