Was du über die Förderung wissen solltest

Wer bekommt Bafög?

Masterstudenten, die in Regelstudienzeit studieren. Du darfst bei Studienbeginn nicht älter als 35 Jahre sein und keinen anderen Abschluss als den Bachelor haben. Ausnahmen werden in beiden Fällen geprüft. Wer im Bachelor kein Geld mehr bekommen hat, etwa weil die Regelstudienzeit überschritten wurde, kann für den Master erneut einen Antrag stellen. Das gilt auch für alle, die nach dem Bachelor erst mal gearbeitet haben. Was wichtig ist: früh darum kümmern, am besten drei Monate bevor der Master losgeht. Wechselst du im Master das Fach, bekommst du nur in Ausnahmefällen weiterhin die Förderung. Zum Beispiel, weil du wegen einer dauerhaften Verletzung nicht mehr Sport studieren kannst.

Wie viel Geld gibt es?

Der Höchstsatz für Studenten, die nicht bei ihren Eltern wohnen, beträgt 735 Euro pro Monat. Studenten mit Kindern unter zehn Jahren können einen Zuschlag bekommen. Wie viel Bafög du kriegst, hängt auch im Master vom Einkommen und Vermögen deiner Eltern ab, vom Nebenjob und, wenn du verheiratet bist, vom Einkommen und Vermögen des Partners. Bist du zu Beginn des Masters älter als 30 Jahre und hast mindestens drei Jahre lang gearbeitet, steht dir elternunabhängiges Bafög zu.

Wann wird es gekürzt?

Wenn du mehr als 5.400 Euro pro Jahr nebenbei verdienst. Bei Pflichtpraktika gelten Freibeträge. Zudem darfst du höchstens 7.500 Euro besitzen. Dazu zählt das Geld auf dem Konto, ein Bausparvertrag oder der Wert des eigenen Autos.

Und zwischen Bachelor und Master?

Wenn zwischen Bachelor und Master nur ein Monat liegt, bekommst du auch dazwischen Bafög. Ist die Pause länger, bieten manche Hochschulen an, dass du dich ohne Bachelorzeugnis vorläufig in den Master einschreiben kannst. Seit August 2015 reicht das, um bis zu zwölf Monate lang Bafög zu erhalten. Diese Zeit wird aber auf die Dauer der Förderung angerechnet.

Was, wenn das Geld nicht kommt?

Wenn der Bafög-Antrag vollständig und pünktlich vorlag, aber nicht rechtzeitig bearbeitet wird, können die Bafög-Ämter Geld vorab auszahlen. Dafür muss man jedoch einen zusätzlichen Antrag stellen. Wird der bewilligt, kann man bis zu vier Monate lang 80 Prozent des zu erwartenden Bafög-Betrags ausgezahlt bekommen.

Wie hoch sind später meine Schulden?

Bafög ist ein zinsloses Darlehen, von dem du die Hälfte fünf Jahre nach Ende der Förderungshöchstdauer zurückzahlen musst, maximal 10.000 Euro. Die Mindestrate beträgt derzeit 105 Euro pro Monat. Wer weniger als 1.070 Euro pro Monat verdient, kann Raten aussetzen. Wer das Darlehen ganz oder teilweise am Stück zurückzahlt, kann einen Nachlass erhalten.

Und im Ausland?

Auslandssemester oder ganze Master in einem EU-Land oder der Schweiz können gefördert werden. Weil die Hürden für Auslands-Bafög niedriger sind, hast du auch gute Chancen, wenn du kein normales Bafög bekommst.