Wollte Mohammed eine neue Religion gründen? Und in welchem Land leben die meisten Muslime? Eine Religionswissenschaftlerin stellt zehn Fragen zum Islam: Beat the Prof!

Paula Schrode ist Professorin für Religionswissenschaft mit dem Schwerpunkt islamische Gegenwartskulturen an der Universität Bayreuth. Sie forscht zu aktuellen religiösen Entwicklungen im Islam vor allem unter Muslimen in Deutschland, in der Türkei und Zentralasien.